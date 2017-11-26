Правопреемники убитой в Гюмри семьи Аветисянов подали второй иск в КС Армении

Правопреемники потерпевшей стороны по делу об убийстве в 2015 году в Гюмри семьи Аветисянов, за которое был осужден бывший российский военнослужащий Валерий Пермяков, подали второй иск в Конституционный суд Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Конституционного суда РА.

«Включить в график заседаний Конституционного суда рассмотрение дела об установлении соответствия Конституции Армении первой части статьи 60, статей 154 и 159, второй части статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса на основании заявления Лусине Аветисян, Анаит Коштоян, Андраника и Нарине Погосянов (правопреемники семьи Аветисянов). Слушания назначить на 13 марта 2018 года», – цитирует российское издание официальное сообщение КС РА.

РИА Новости также пишет: «Оспариваемые статьи касаются признания лица гражданским истцом, в отношении которого запрещенным УК деянием причинен имущественный ущерб, подлежащий возмещению в порядке уголовного судопроизводства, а также положений, регулирующих возбуждение и рассмотрение гражданского иска, отказ в приеме искового заявления.

Подача заявления в Конституционный суд связана с отказом в мае 2016 года суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области принять представленный во время уголовного процесса над Пермяковым гражданский иск правопреемников семьи Аветисян с требованием о выплате Россией компенсации в размере 450 тысяч евро за нематериальный ущерб. Суды вышестоящих инстанций оставили это решение без изменений, обосновав это тем, что выдвигать подобные требования в уголовно-процессуальном порядке невозможно.

После этого адвокаты правопреемников семьи подали первую жалобу в КС с требованием установить соответствие Конституции Армении статьи УПК, которая, по мнению истцов, лишает граждан возможности обжаловать решение суда, отказавшегося принять гражданский иск, представленный в уголовно-процессуальном порядке. В конце сентября 2017 года Конституционный суд прекратил дело, обосновав это тем, что иски подлежат отклонению как неподлежащие рассмотрению во всех случаях, когда истцы, формально оспаривая конституционность положения закона, по существу поднимают вопрос правомерности его применения или преследует иные цели».

Напомним, 12 января 2015 года в городе Гюмри Ширакской области Армении была жестоко убита семья Аветисянов из шести человек, включая двухлетнюю девочку. Тяжело раненный 6-месячный младенец Сережа Аветисян скончался в больнице неделю спустя. В совершении преступления был обвинен бывший военнослужащий 102-й российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков. Он был задержан российскими пограничниками ночью 13 января 2015 года у села Еразгаворс Ширакской области Армении при попытке пересечь армяно-турецкую границу, дал показания и признался в содеянном.

Российский гарнизонный военный суд, подведомственный Северо-Кавказскому окружному военному суду, на прошедшем 12 августа 2015 года в армянском городе Гюмри судебном процессе приговорил Валерия Пермякова к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело по статье «Убийство» было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне.

Суд общей юрисдикции Ширакской области Армении на заседании 23 августа 2016г. приговорил бывшего военнослужащего 102-й РВБ Валерия Пермякова к пожизненному заключению. Суд признал Пермякова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения: в массовом убийстве, разбойном нападении и попытке незаконного пересечения границы. В частности по пп.1, 5 и 8 ч.2 ст.104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом») УК РА Пермяков был приговорен к пожизненному заключению. По пп. 3 и 4 ч.2 ст.175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») УК РА подсудимый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а по ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА – к 2 годам. Приговор был вынесен по принципу поглощения менее строгого наказания более строгим. В мае 2017 года бывшего военнослужащего передали российской стороне.

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