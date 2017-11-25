Левон Аронян — победитель заключительного этапа Гран-при ФИДЕ!

Новости-Армения. В испанской Пальма-де-Мальорке завершился заключительный этап Гран-при ФИДЕ.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в последнем – девятом туре сыграл черными с американцем Хикару Накамурой. Шахматисты на 44-м ходу согласились на ничью.

Аронян набрал 5,5 очка, столько же – российский шахматист Дмитрий Яковенко. С учетом того, что у Ароняна дополнительные коэффициенты выше, армянский гроссмейстер признан победителем шахматного турнира.

Аронян не проиграл ни одной партии – у него две победы и семь ничьих.

Второе место на турнире поделили россиянин Евгений Томашевский, китаец Дин Лижэнь, россиянин Петр Свидлер, индиец Пентала Харикришна, венгр Рихард Раппорт, азербайджанец Теймур Раджабов и Хикару Накамура (по 5 очков). Третье место досталось французу Максиму Вашье-Лаграву, украинцу Павлу Эльянову и россиянину Эрнесто Инаркиеву (по 4,5 очка).

Аронян обеспечил себе также путевку на турнир претендентов за звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в марте 2018-го года в Берлине.