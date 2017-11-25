С представителями законодательных и исполнительных органов достигнута договоренность: инициатива «Во имя развития науки»

Инициатива «Во имя развития науки», обобщив результаты состоявшегося 22 ноября круглого стола, констатирует:

1.С представителями законодательных и исполнительных органов РА достигнута договоренность о продолжении обсуждений вокруг вызвавших беспокойство положений закона «О военной службе и статусе военнослужащего» и разрешения этих проблем;

2.Принимая за основу открытое письмо, подписанное примерно 350 научными сотрудниками и лекторами, а также мнения и замечания, полученные от многочисленных студентов, представлены два предложения, которые должны стать ключевым пунктом повестки дальнейших встреч.

Подчеркнув необходимость широких общественных обсуждений, призываем всех заинтересованных в разрешении проблемы лиц ознакомиться с этими предложениями и переслать свои замечания и суждения на созданную для этой цели электронную почту.

Инициатива «Во имя развития науки»