Соглашение o всеобъемлющем и расширенном партнерстве дает новый старт в отношениях Армения-ЕС: Европейские друзья Армении

24 ноября, в рамках 5-го саммита Восточного партнерства было подписано новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) между Арменией и Европейским союзом. Это первое соглашение, подписанное между ЕС и страной-членом ЕАЭС. Текст соглашения находился на столе переговоров примерно 15 месяцев и был парафирован в марте этого года. «Это исторический день для отношений между ЕС и Арменией и является новым началом в аспекте углубления и укрепления связей между партнерами. Это современное, претенциозное и всеобъемлющее соглашение символизирует новый этап развития, сотрудничества и реформ, и организация «Европейские друзья Армении» готова содействовать его успеху», – сказал глава организации EuFoA Диого Пинто.

«СВРП – это не окончание, а начало более требовательного этапа. Армения теперь имеет новые инструменты, лучше вооружена для продолжения реформ, которые обеспечат армянское государство и общество возможность стать лучше, более справедливой, процветающей и демократической», – добавил г-н Пинто.

Реализация СВРП обеспечит непрерывность проводимых в последние годы реформ, особенно в правовых и судебных системах, общественных и социальных институтах и сфере управления. С учетом общих политических и экономических интересов сторон, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве создает возможность для установления более тесного партнерства между Арменией и Европейским союзом в экономике, в том числе в сферах энергетики, транспорта, окружающей среды и торговли.

Соглашение позволяет Армении углубить свои отношения с ЕС и его государствами-членами. Будучи первым в своем роде, соглашение может служить примером и стать прецедентом для будущих отношений ЕС со странами, включенными в программу Политики европейского соседства. Сегодня было парафировано авиационное соглашение между ЕС и Арменией, создающее широкий спектр возможностей для интенсификации воздушного сообщения между европейскими городами и Арменией, а также углубления контактов между людьми и дальнейшего роста экономических обменов.

«Дальнейшим важным шагом в отношениях Армения-ЕС должна стать либерализация виз, которая зафиксирует готовность сторон создавать мосты между обществами, обеспечивая гуманитарную сторону нового соглашения», – заключил г-н Пинто.

Европейские друзья Армении – EuFoA