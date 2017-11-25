Союз армян Украины на конференции в Киеве определил приоритеты на 2018-ый год

24 ноября, в Киеве, в отеле Hilton состоялась итоговая конференция Союза армян Украины, в ходе которой были подведены итоги деятельности САУ за 2017-й год и определены приоритеты на 2018-й. Об этом передает издание AnalitikaUA.net.

В работе конференции под председательством председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна, приняли участие Чрезвычайный Посланник и Полномочный министр РА в Украине Гайк Акопян, глава Украинской Епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, известные представители армянской диаспоры, молодежных организаций, почетные гости из столицы и регионов Украины.

Как рассказал глава САУ Вилен Шатворян, 2017-й был насыщен важными событиями.

«Представителями организации успешно были реализованы все поставленные задачи». Шатворян особенно подчеркнул сферу популяризации истории и культуры армянского народа, в рамках которого состоялись — празднование 200-летия Ивана Айвазовского, выставки армянских хачкаров, икон и евангелий. По мнению главы Союза армян Украины, также на достаточно высоком уровне прошли первый армянский молодежный форум и спортивные турниры. «Новые идеи были реализованы в рамках международного сотрудничества и в области благотворительности. Традиционно должное внимание уделялось также и памятным мероприятиям» — отметил Вилен Шатворян.

В заключительной части конференции, состоялась ежегодная церемония награждения орденами и почетными грамотами Союза армян Украины наиболее активных представителей армянской общины, известных деятелей политики, науки, культуры и спорта.

На снимке — армянский флаг перед гостиницей Hilton в Киеве

Фото — AnalitikaUA.net