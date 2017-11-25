В Турции совершено нападение на армянский церковный союз: фото

Ermenihaber.am Неизвестные лица совершили нападение на принадлежащее армянам представительство «Союза Церквей Спасения» в Малатии и забросали его камнями.

Согласно турецкому новостному сайту Gazetekarinca.com, во время нападения в здании никто не находился, были разбиты только стекла в окнах.

Отмечается, что установленные поблизости камеры слежения зафиксировали нападение, и лица некоторых нападавших четко видны на видеозаписи.

Турецкая полиция начала расследование инцидента.

Нападавших, однако, пока не арестовали.