В Турции совершено нападение на армянский церковный союз: фото

Ermenihaber.am Неизвестные лица совершили нападение на принадлежащее армянам представительство «Союза Церквей Спасения» в Малатии и забросали его камнями.
Согласно турецкому новостному сайту Gazetekarinca.com, во время нападения в здании никто не находился, были разбиты только стекла в окнах.
Отмечается, что установленные поблизости камеры слежения зафиксировали нападение, и лица некоторых нападавших четко видны на видеозаписи.
Турецкая полиция начала расследование инцидента.
Нападавших, однако, пока не арестовали.
Напомним, что за несколько дней до этого в Малатии неизвестные ночью нарисовали краской отличительные знаки на стенах домов алевитов.