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17:39 | Ноябрь 25 2017

В Турции совершено нападение на армянский церковный союз: фото

В Турции совершено нападение на армянский церковный союз: фото

Ermenihaber.am Неизвестные лица совершили нападение на принадлежащее армянам представительство «Союза Церквей Спасения» в Малатии и забросали его камнями.

Согласно турецкому новостному сайту Gazetekarinca.com, во время нападения в здании никто не находился, были разбиты только стекла в окнах.

Отмечается, что установленные поблизости камеры слежения зафиксировали нападение, и лица некоторых нападавших четко видны на видеозаписи.

Турецкая полиция начала расследование инцидента.

Нападавших, однако, пока не арестовали.

Напомним, что за несколько дней до этого в Малатии неизвестные ночью нарисовали краской отличительные знаки на стенах домов алевитов.

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Рубрики: Международные, Религия

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