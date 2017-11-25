Эдвард Налбандян встретился с главой МИД и торговли Ирландии Саймоном Ковеном в Брюсселе

24-го ноября министр иностранных дел Эдвард Налбандян, находящийся в Брюсселе в составе делегации, возглавляемой Президентом Республики Армения, встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковеном.

Министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг возможных путей дальнейшего укрепления армяно-ирландских отношений.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность активизации политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы, активизации межпарламентских связей, организации двусторонних взаимных визитов, взаимодействия в рамках международных организаций.

Собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза, обменялись мнениями вокруг Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Пресс-служба МИД Армении