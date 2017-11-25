Не думаю, что Азербайджан должен теперь отмечать свое поражение или Армения свою победу: Ованнес Игитян – «Жоховурд»

«В тексте Декларации, принятой вчера на саммите Восточного партнерства ЕС, вообще не было упоминания о Нагорно-Карабахском конфликте», – отмечает в беседе с нами бывший депутат Ованннес Игитян, который считает правильным, что в ней нет формулировок об Арцахе.

«В конечном счете, это не конференция ни ОБСЕ, ни Минской группы ОБСЕ. В той мере, в которой отмечено в соглашении, что вопросом Нагорного Карабаха занимается Минская группа, а Европейский союз еще раз подчеркнул это, вполне достаточно», – указывает Игитян.

Он подчеркивает, что Азербайджан в любой организации пытается провести свою точку зрения, но здесь у них не получилось, и не могла получиться: «Если бы это им удалось, это было бы неправильно. Для нас это было бы ни хорошо, ни плохо. Но я не думаю, что Азербайджан теперь должен отмечать свое поражение или Армению свою победу».

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