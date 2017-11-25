Вчера стоимость бензина снова повысилась на 10 драмов: «Жоховурд»

Вчера стоимость на бензин снова повысилась, на этот раз на 10 драм. Литр бензина «регуляр» продается по цене 410 драмов, а «премиум» – за 430 драмов. Следует отметить, что в конце января этого года литр бензина «регуляр» стоил 370 драмов, а «премиум» – 390 драмов.

Примечательно, что обычно каждый раз, когда на международном рынке повышается стоимость нефти, в Армении сразу же начинает расти цена на бензин, но при падении стоимости нефти, наш рынок не реагирует с такой оперативностью. А причиной этого недавнего роста цен, согласно нашей информации, является то, что с 1 января 2018 года, когда вступит в силу новый Налоговый кодекс, единая ставка налога на акциз и НДС будет составлять 120 тысяч драмов за 1 тонну.

И сейчас импортеры бензина уже с сентября начали постепенно повышать цену на бензин, чтобы после повышения ставки акцизного налога им не придется вкладывать дополнительные оборотные средства».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»