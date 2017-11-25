«Евразийский союз»: КГД запретил ввозить в Армению из Грузии без растаможки более 5кг мандарина и цитрусовых – «Грапарак»

Мы получили сигнал от жителей приграничных с Грузией сел о том, что КГД запретил ввозить в Армению без таможенного оформления более 5 килограммов мандарина и других цитрусовых. Ранее этот порог составлял 50 кг. Другими словами, до 50 кг не считалось коммерческой целью и не требовало таможенной платы. Люди беспрепятственно ввозили их для личного использования, для родни, возможно, некоторые продавали небольшую часть, чтобы покрыть свои расходы. А теперь коммерческим количеством не считается вес до 5 кг, больше этого требует таможенного оформления. И это вызвало среди людей недовольство.

В КГД не опровергли нашу информацию, объяснив, почему был понижен порог. Оказалось, что причиной этого стал ЕАЭС.

«В соответствии с Решением № 157 Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года, вступившим в силу с 1 июля 2017 года, ввоз в Республику Армения (территорию ЕАЭС) вышеуказанных субкарантинных продуктов без соответствующего фитосанитарного сертификата со стороны уполномоченного государственного органа быть разрешен только до 5 кг», – сообщили из КГД.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»