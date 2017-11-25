Соглашение – это возможность

Вчера в Брюсселе мир не перевернулся, и перед Армении сразу же не открылись какие-то яркие перспективы. Я не разделяю эйфорические настроения, как и хвалебные оценки наших властей, Можно было бы зазря не терять 4 года.

С другой стороны, я не вижу определенной логики в позиции оппозиционных сил. Сначала они говорили, что соглашение не будет подписано, что Москва в последний момент заставит отступить от этого шага, а когда вчера соглашение было подписано, они начали говорить о том, что это совершенно неважный, символический документ, который не имеет значения, в любом случае, все будет плохо. И есть группа, которая принципиально против сотрудничества с ЕС, потому что убеждена, что Европа «испорчена», а вот Россия является воплощением чистоты. Во всяком случае, в этой группе есть последовательность.

Во всех этих политических играх меня интересуют не сиюминутные щипки и укусы, а ценности и идеи, которые лежат в основе документа. Соглашение Армения-ЕС не является ни спасительным кругом, ни панацеей, это возможность, которой мы можем воспользоваться. Я сторонник того, чтобы в семье не было насилия, чтобы не существовало никакой дискриминации по половому признаку, этнической и расовой принадлежности, политическим взглядам, религиозным убеждениям и сексуальной ориентации, чтобы суды и пресса не подчинялись давлению власти, чтобы для всех предпринимателей были созданы равные условия деятельности – это комплекс, целостная идеология, элементы которой связаны между собой.

Может ли Европейский Союз способствовать достижению этих целей? Мне кажется, да, может, но при условии, что большая часть нашего общества действительно этого хочет. Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения. Во всяком случае, никто не может заставить нас стать толерантными и широко мыслящими, если наше желание – быть ограниченными, предвзятыми и закомплексованными. Так что, основная работа, которую предстоит совершить, связана с нашим обществом и теми, кто исповедует эти идеи, не следует бояться, не следует отступать, когда носители представлений каменного века бросают в их сторону камни. Важно не соглашение, важны те шаги, которые наше общество должно предпринять для модернизации.