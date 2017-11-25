Дверь в ЕС для стран «Восточного партнерства» открыта: Йоханнес Хан

В Брюсселе прошел саммит стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство». Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан рассказал в интервью Deutsche Welle, о чем будет идти речь на саммите и какова перспектива членства в ЕС Украины, Грузии и Молдавии.

DW : Шесть стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» принимают участие в саммите в Брюсселе. Три из них — Украина, Грузия и Молдавия — желают видеть более четкую перспективу членства в Евросоюзе. Что бы вы на это ответили?

Йоханнес Хан: Три эти страны не так давно подписали соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы воплотить в жизнь все достигнутые договоренности. Речь идет о конкретных действиях. Если мы начнем осуществлять их совместно со странами «Восточного партнерства», это сразу же ощутимо отразится на уровне жизни граждан этих стран. Перспектива стабильности, благополучия и мира будет улучшаться. Мне кажется, это именно то, что действительно ценится там, на местах.

— Можете ли вы пообещать, что дверь в Евросоюз для Молдавии, Грузии и Украины останется открытой?

— Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь.

Например, мы выступили с инициативой предоставления кредитов жителям региона в местных валютах. Это облегчит малым и средним предприятиям на Украине, в Молдавии и Грузии экспорт товаров в ЕС, предоставит новые возможности. Мы уже видим первые результаты. За первые 9 месяцев этого года экспорт с Украины в ЕС вырос на 28 процентов, из Грузии — на 16 процентов. И это позволяет создавать новые рабочие места в этих странах.

— Самым сложным партнером, судя по всему, является Беларусь. Президент Александр Лукашенко не приехал на саммит в Брюссель. Вы расценили это как удар в спину?

— Нет. На всех последних саммитах Беларусь представлял министр иностранных дел. Это, конечно, их дело. Но я могу сказать, что отношения ЕС и Беларуси в последние два года улучшились. Конечно, и в этом случае мы должны действовать последовательно, делать один шаг за другим. Наша политика добрососедства направлена на то, чтобы каждой стране предложить адекватное решение, которое базируется и на ее, и на наших интересах. Мы ищем то, что нас объединяет. Именно этого мы добиваемся и здесь.

— Ангела Меркель прибыла на саммит в Брюссель, несмотря на то, что она по-прежнему ищет партнеров по правящей коалиции и пока не избрана канцлером нового правительства.

— Да. И это очень важный сигнал. Германия — очень важная страна. Если ее представляет высшее руководство, это свидетельствует о том, насколько серьезно ФРГ относится к «Восточному партнерству».

Фото — Deutsche Welle