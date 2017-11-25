Брюссель: рабочей группе ЕС выделен отдельный бюджет на борьбу с дезинформацией из России

Как стало известно Русской службе Би-би-си, специальная рабочая группа Евросоюза, занимающаяся вопросами противодействия российской дезинформации, будет получать финансирование в размере 1,1 млн евро в год из бюджета ЕС.

Бюджет подразумевает выделение средств ежегодно в течение трех лет начиная с 2018 года. Би-би-си удалось ознакомиться с утвержденными документами на этот счет.

Оперативная рабочая группа по стратегическим вопросам East StratCom Task Force была создана Евросоюзом в 2015 году в целях противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны России.

До этого она финансировалась из существующего бюджета, предназначенного для стратегических коммуникаций ЕС.

Чем занимается эта группа?

Сейчас группа East StratCom Task Force публикует еженедельные «Обзоры дезинформации». Это подборка материалов, рассказывающая о случаях искажения или манипуляции фактами в материалах российских СМИ.

Эти материалы готовит сеть из 400 экспертов, журналистов, чиновников, НКО и аналитических центров в более чем 30 странах мира.

При этом, как отмечают в East StratCom, материалы «Обзора дезинформации» не могут рассматриваться как представляющие официальную позицию ЕС.

East StratCom лишь анализирует подборку, присланную им сетью экспертов и волонтеров.

Группа также готовит тексты и видео, разъясняющие политику ЕС в регионе «Восточного партнерства», а также публикует официальную информацию ЕС на русском языке.

Сейчас в East StratCom работают 14 постоянных сотрудников из разных стран Европы

На что пойдет новый бюджет?

По словам собеседников Би-би-си, знакомых с работой группы, средства, в первую очередь, пойдут на улучшение мониторинга российских СМИ.

Сейчас группа опирается в своей работе на сеть экспертов и волонтеров. Поэтому осведомленность о распространении дезинформации в интересах Кремля в той или иной стране зависит количества и качества экспертов в этом регионе.

Со следующего года East StratCom надеется сделать мониторинг СМИ более системным и масштабным, отметили собеседники Би-би-си.

От рассказа о конкретных примерах распространения искаженных фактов Группа намерена перейти к анализу того, как распространяются и меняются информационные сигналы, посылаемые прокремлевскими СМИ России.

East StratCom также планирует расширить число языков на которых он будет публиковать свои материалы. Сейчас их отчеты можно прочитать только на английском и русском.

Сдержанное недовольство Москвы

East StratCom всегда подчеркивает, что группа не занимается контрпропагандой в отношении России.

«[Задача группы] — активное продвижение политики Европейского союза по отношению к странам «Восточного партнерства». При необходимости группа также выявляет дезинформацию и опровергает ее», — говорится на сайте East StratCom

При этом МИД России не раз высказывал сдержанное недовольство самим фактом наличия в ЕС структуры, говорящей о дезинформации, которая исходит от российских (в том числе и государственных) СМИ.

В феврале 2017 года департамент информации и печати МИД РФ создал новый раздел на своем сайте для рассказа о «фейковых новостях и заявлениях» западных СМИ.

«На сегодняшний день есть понимание, что тиражирование новостей, выдаваемых за правду о нашей стране, в западных мейнстримовых СМИ приобрело характер масштабной эпидемии», — подчеркнула тогда Захарова.

Собеседники Би-би-си в дипломатической службе ЕС отмечают, что East StratCom не выпускает и не будет выпускать контрпропагандистских материалов в отношении российских СМИ.

Группа планирует сосредоточиться на повышении осведомленности жителей ЕС об искажении фактов в прокремлевских СМИ и том, как эти истории попадают и в независимые издания на Западе.

Фото — ВВС