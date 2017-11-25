Дональд Туск: «Я бы предпочел, чтобы подбор слов в этой декларации был более претенциозным»

Председатель Европейского совета Дональд Туск после завершения 5-го саммита Восточного партнерства выразил удовлетворение его итогами. На пресс-конференции в Европейской структуре он рассказал, что восемь лет назад, когда он был польским премьер-министром и они в Праге выступили с инициативой Восточного партнерства, мотив был четким: «Мы желали приблизить наших восточных соседей к Европейскому союзу».

Дональд Туск выразил уверенность, что они могут гордиться своими достижениями: «Сегодня у нас есть соглашение об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, которое включает в себя наиболее важные сферы сотрудничества – от торговли и до безвизовых путешествий. Сегодня Европейский Союз является первым рынком импорта и экспорта для Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы, вторым по величине рынком для Армении и Беларуси, и является крупным инвестором для каждого из них. Наши достижения сближают наши народы, экономики и страны. Коротко говоря, мы шаг за шагом воссоединяем Европу».

Пресс-конференция состоялась перед подписанием соглашения с Арменией, и упомянув об этом, г-н Туск назвал соглашение с Арменией «претенциозным» документом.

Он также отметил, что переговоры с Грузией продолжаются. «Мы также развиваем наши отношения с Беларусью».

Председатель Европейского совета изложил те перспективы сотрудничества, которое они хотят достичь к 2020 году – это малый и средний бизнес, цифровая экономика и инвестиции в транспортные, энергетические и инфраструктурные проекты: «Список длинный. Но в первую очередь мы хотим углубить связи между нашими гражданами и оказывать больше содействия гражданскому обществу».

Дональд Туск также сказал: «Сегодня мы ратифицировали совместную декларацию, которая всегда является компромиссом. Я бы предпочел, чтобы подбор слов в этой декларации был более претенциозным. Но мы решили, что наше единство – более важный вопрос. И наше единство лучше всего отражено в одном абзаце декларации». Оно заключалось в следующем, что участники саммита подтверждают свою приверженность укреплению демократии, верховенству права, правам человека и основным свободам, «а также принципам и положениям международного права, которые являются душой Восточного партнерства. Европейский союз сохраняет свое обязательство по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров».

Анна ИСРАЕЛЯН

Брюссель