Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Украина в 1932-1933 годах пережила страшную трагедию – Голодный Мор, который забрал жизнь миллионов украинцев. Жестокость Голодомора заключается прежде всего в том, что голод не был следствием стихийного бедствия, засухи или неурожая, он стал результатом целенаправленной политики большевистского режима. Путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрещения выезда за пределы голодающей Украины, свертывания сельской торговли, репрессий против несогласных тоталитарная система создала для украинцев условия, которые были несовместимы с жизнью. Такая политика большевистского режима является преступлением против человечности и соответствует Конвенции ООН о геноциде.

Хотя политика руководства СССР привела в 1932 году к голоду во многих регионах страны, но нигде репрессивные мероприятия и, как их результат, жертвы не имели таких масштабов как в Украине и на Кубани, которая была заселена преимущественно украинцами. Именно здесь действовало запрещение на выезд, которое напрямую подтверждает преступные устремления организаторов Голодомора. Целью человеконенавистнической политики тоталитарного режима было уничтожение украинского крестьянства – ядра нации, носителя исконных традиций и национальных ценностей, которые противоречили коммунистической идеологии и вызывали нескрываемую враждебность большевистских лидеров. Недаром И.Сталин еще в 1925 году отмечал: «…Крестьянство представляет основную армию национального движения… Без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Это именно и имеют ввиду, когда говорят, что национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский». Голод рассматривался руководством СССР как инструмент подавления крестьянского и национального сопротивления. Особенно отчетливо это прослеживается в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках вУкраине, Северном Кавказе и в Западной области», принятом 14 декабря 1932 года, когда политика террора голодом уже приобретала характер геноцида. В этом документе основной акцент уделяется вопросам «правильного проведения украинизации», что означало, в частности, ликвидацию украинских школ на Кубани и массовое преследование украинской интеллигенции.

Голод в Украине в 1932-1933 годах не был вызван неурожаем или засухой. Хлеб в Украине был. Советское правительство массово продавало зерно за границу. В Украине на полную мощность работали спиртовые заводы, которые перерабатывали драгоценное зерно и картофель на спирт и водку, которые также экспортировались. В 1932 году из Украины за границу экспортируют 1,72 млн. т зерна, в 1933 году 1,68 млн. т. Такое количество зерна вполне могло спасти голодающих. На спланированный характер Голодомора указывает и та последовательность, с которой тоталитарный режим скрывал факт голода от мирового сообщества и отказывался от помощи других стран, международных благотворительных организаций.

ПОТЕРИ ОТ ГОЛОДОМОРА

Жертвы Голодомора исчисляются миллионами. По оценкам историков и демографов, минимальная численность прямых и непрямых потерь населения Украины составляет 8 млн. человек. Воплощение политики тоталитарного режима достигло апогея зимой и весной 1933 года, когда от голода погибало почти 25 тысяч человек ежесуточно. Ужасным следствием Голодомора была чрезвычайно большая смертность среди детей. В надежде на их спасение крестьяне прорывались через границы НКВД в города, где подбрасывали детей, или же просто оставляли. Эти дети из-за «перегруженности» детских домов чаще всего умирали на улицах от голода и болезней. Грустным итогом Голодомора стало то, что в сентябре 1933 года за школьные парты не село примерно две трети учеников. Следствием трагедии, кроме физического истребления миллионов людей, стало разрушение традиционного национального уклада жизни на долгие годы. Коммунистическая власть делала все, чтобы скрыть это преступление. Сельсоветам и ЗАГСам запрещалось при регистрации смерти указывать ее настоящую причину, а в феврале 1933 года регистрация смерти была запрещена вообще. В 1934 года все книги ЗАГС о регистрации смертей в 1932-1933 годах изъяли и значительную часть уничтожили. Таким образом объективная статистика смертности в этот период отсутствует, а это значительно усложняет подсчет погибших от голода.

УМЕРЩВЛЕНИЕ УКРАИНЫ

В 1932 — 1933 годах политика большевистского режима в Украине имела целенаправленный и системный характер и была направлена на создание условий, которые обрекали миллионы украинских крестьян на голодную смерть — сначала конфискация всего продовольствия, а затем полная изоляция населенных пунктов с целью предотвращения выезда людей в поисках пищи. Именно с осени 1932 года действия большевистской власти приобрели четкие признаки, позволяющие квалифицировать их как геноцид, в соответствии со статьей II Конвенции по предупреждению и наказанию преступления геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года.

КОНФИСКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

7 августа 1932 года по инициативе И.Сталина вводится в действие постановление, в соответствии с которым так называемое «разворовывание колхозного имущества» карается расстрелом или лишением свободы не меньше, чем на срок 10 лет. В народе постановление получает название «Закон о пяти колосках». Даже за несколько срезанных колосков на еще недавно своем поле голодающих репрессируют. Осенью в Украину отправляют чрезвычайную комиссию по хлебозаготовкам во главе с председателем СНК СССР В.Молотовым. 30 октября 1932 года он сообщал Сталину: «Пришлось жестко покритиковать украинскую организацию и особенно ЦК КП(б)У за демобилизованность в заготовках». Маховик давления был запущен на полную мощь. 5 ноября В.Молотов и секретарь ЦК КП(б)У М.Хатаевич дали директиву обкомам, требуя от них немедленных и решительных мер по выполнению декрета от 7 августа 1932 года «с обязательным и быстрым проведением репрессий и беспощадной расправы с преступными элементами в правлениях колхозов». 18 ноября 1932 года под нажимом В.Молотова ЦК КП(б)У принимает постановление «О мерах по усилению хлебозаготовок», а 20 ноября 1932 года и Совнарком Украины принял аналогичное постановление. Постановлениями в разряд репрессивных мероприятий вводятся натуральные штрафы — изъятие продовольствия и скота в хозяйствах, которые «задолжали» по хлебозаготовкам по непомерным к выполнению планами. В декабре 1932 года ЦК ВКП(б) обязал украинское руководство в счет хлебозаготовок вывезти из украинских сел даже посевной материал, что и было сделано.

Для изъятия продовольствия создаются специальные отряды из активистов – «буксирные бригады», которые ходят по сельским усадьбам и проводят обыски. Вот как описывает «деятельность» такой бригады в селе Краснопилля Одесской области селькор газеты «Радянське село» в докладной записке в декабре 1932 года: «Эта бригада ходит под хатами и берет, что у кого хочет, и где девает — неизвестно. Есть случаи, когда забирают хлеб, сколько есть, а как не даешь из дома, то арестуют и забирают все имущество. Как не даешь, то еще и побьют, или не пускаешь в дом, то они двери бьют. Кое-кто и купил хлеба, то бригада говорит «украл из колхоза», а то берут с погребов капусту, огурцы и все». В результате большинство жителей Украины оказалось обреченными на голодную смерть.

Смертность от голода, уносящая ежедневно тысячи жизней, продолжалась фактически до нового урожая. «Резко увеличилось количество обнаруживаемых и подбираемых на улицах г. Харькова трупов умерших на почве голода селян. Если за февраль было подобрано таких трупов — 431, за март 689, за апрель 477, то май дает: за первую декаду — 182 трупа; за вторую — 300 человек; за третью — 510 человек. Итого: 992 трупа. И первые 3 дня июня дают 196 трупов.»

Начальник Харьковского областного отдела ГПУ УССР Кацнельсон, 5 июня 1933 г.

«В последнее время увеличилось число смертей и не прекращаются факты людоедства и трупоедства. В некоторых наиболее пораженных голодом селах ежедневно до 10 случаев смерти. В этих селах большое количество хат заколоченных, а в большинстве хат крестьяне лежат пластом и ни к какому труду по своему физическому состоянию не пригодны…»

Из письма первого секретаря Винницкого обкома КПУ(б) В.Чернявского первому секретарю ЦК КПУ(б) С.Косиору, весна 1933 года.

ИЗОЛЯЦИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ И КУБАНИ

22 января 1933 года директивой Сталина запрещается выезд крестьян из территории УССР и Кубани за хлебом в другие регионы СССР. Украинским крестьянам прекращают продавать билеты на железнодорожный и водный транспорт. Позже блокируются дороги к городам, чтобы не пустить к ним голодающих. Тех, кто успел выехать, арестовывают и возвращают назад. Фактически вся Украина заносится на «черную доску». Только за первые полтора месяца действия этой директивы было арестовано почти 220 тысяч крестьян. Из них свыше 186 тысяч силой возвращают в села, где они обречены на смерть от голода.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Советская власть преступно умалчивала факт голода. Ни одного официального упоминания об этой ужасной трагедии не было сделано. Официально голода не существовало. Руководство СССР сознательно дезориентировало мировую общественность. В январе 1933 г. Нарком иностранных дел СССР М.Литвинов сделал специальное заявление об отсутствии голода в стране. Во время визита в СССР экс-премьер-министр Франции Эдуард Еррио побывал и в Украине. Маршрут иностранного гостя был тщательным образом спланирован. Республиканское руководство устроило для него «показательную» экскурсию по «образцовому» совхозу на окраине Киева, работники которого получали каждый день усиленное питание. На улицах, которыми он проезжал, ходили хорошо одетые люди с хлебом в руках.

Сталинский режим стремился скрыть Голодомор не только от внешнего мира, но и от потомков. 16 февраля 1933 г., когда многие тысячи крестьян умирали от голода, на места поступила директива: «Категорически запретить какой бы то ни было организации вести регистрацию случаев опухания и смерти на почве голода, кроме органов ГПУ». Сельсоветам было дано распоряжение при регистрации смерти не указывать ее причину. Более того, в 1934 г. поступило новое распоряжение: все книги ЗАГС о регистрации смертей за 1932-1933 гг. выслать в спецчасти (где они, вероятно, и были уничтожены). В 1934 году, выступая на XVII съезде ВКП(б), И.Сталин заявил о приросте населения в стране в 1933 году. Это был сигнал о полном прекращении всяких разговоров о голоде. Когда же в 1937 году очередная перепись населения показала огромный дефицит населения, руководство Центрального статистического управления было репрессировано, а результаты переписи на долгие годы спрятаны в спецхраны. В СССР запрет на информацию о голоде действовал до 1987 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЭТО ГЕНОЦИД

Вина за гибель миллионов украинцев от искусственно созданного Голодомора полностью лежит на высшем партийном и государственном руководстве СССР и ВКП(б), в первую очередь И.Сталине, который инициировал коллективизацию, был прекрастно осведомлен о положении Украины в 1932-1933 годах, направил в республику для усиления выемки зерна сначала В.Молотова, а затем П.Постышева. Последний, наряду с выкачиванием продовольствия получил задание «чистки» Украины от «петлюровцев» и «украинских националистов». Руководство СССР и КПСС практически до конца 80-х годов ХХ ст. отрицало наличие голода и его жертв в 1932 — 1933 гг. Невзирая на все старания Советской власти скрыть это страшное преступление против Украинского народа не удалось. Люди, пережившие трагедию хранили о ней память. Во время оттепели 1960-х годов тема голода начала прорывается сквозь цензурные запреты, она заняла важное место в публикациях и заявлениях диссидентов: Е.Сверстюка, В.Чорновола, Н.Руденко и других. Огромный вклад в донесение правды о Голодоморе сделала украинская диаспора. В период развертывания в СССР политики перестройки и гласности коммунистическим идеологам пришлось признать факт голода и приоткрыть советские архивы для исследований его масштаба, механизмов, демографических последствий. С этого времени украинские историки провели множество работ, результатом которых стали тысячи больших и малых исследований посвященных Голодомору. Наряду с изучением истории Голодомора развертывается движение за увековечивание памяти погибших, составление списков жертв, сбора воспоминаний и свидетельств очевидцев, которым удалось пережить трагедию.

В 2006 году по инициативе Президента Украины В.Ющенко был подготовлен и принят Верховной Радой Закон Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», признавший Голодомор геноцидом Украинского народа. Результатом усилий общественности и государства стало признание Голодомора актом геноцида рядом иностранных государств и международных организаций. В частности, на сегодняшний день Голодомор как геноцид украинского народа признан на парламентском и региональном уровне в Австралии, Канаде, Португалии.

На парламентском уровне – в Грузии, Эквадоре, Эстонии, Колумбии, Латвии, Литве, Мексике, Парагвае, Перу, Польше, Венгрии.

На региональном (муниципальном) уровне соответствующие решения приняты в Аргентине, Бразилии, Великой Британии, Испании, Италии, США.

Европейский Парламент признал Голодомор преступлением против Украинского народа и против человечества. Соответствующая резолюция принята 23 октября 2008 года.

Геноцидом Голодомор признала Балтийская Ассамблея (объединение Эстонии, Латвии и Литвы). 24 ноября 2007 года на сессии Ассамблеи принято Заявление «О памяти жертв геноцида и политических репрессий в Украине в 1932-1933 годах».

Базовым документом, который отображает официальную позицию Ватикана является «Компендиум социальной доктрины Церкви» — документ богословско-пастырьского характера. В параграфе 506 «Компендиума» отмечается: «ХХ век был трагически обозначен различными геноцидами: геноцид армян, украинцев, камбоджийцев, жителей Африки и Балканского полуострова». Папа Римский Франциск неоднократно осуждал Голодомор. В частности, в ноябре 2013 года, оканчивая торжественную мессу, которая проходила на площади возле Собора св. Петра в Риме, он отдельно упомянул 80-ю годовщину Голодомора в Украине и обратился к украинским паломникам. В частности, Римский Понтифик сказал: «Приветствую украинскую общественность, которая чтит 80-ю годовщину Голодомора – Большого голода, вызванного советским режимом, который привел к миллионам жертв». В апреле 2015 года Папа Франциск сделал заявление, в котором осудил «три огромные беспрецедентные трагедии» ХХ века: истребление армян, преступления нацизма и коммунизма.

Память о жертвах Голодомора почтена в рамках международных организаций, а также парламентами ряда стран.

7 ноября 2003 года принято Совместное заявление делегаций стран-участниц ООН относительно 70-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Всего заявление поддержали 65 стран. По инициативе Украины была открыта для подписания Декларация «О чествовании 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине» (официальный документ 63-й сессии ГА ООН), соавторами которой стали 32 государства.

1 ноября 2007 года 193 государства единогласно приняли резолюцию Генеральной конференции ЮНЕСКО, внесенную Украиной в соавторстве с 45-ю странами.

30 ноября 2007 делегация Украины от имени 32-х стран – участниц ОБСЕ обнародовала Заявление относительно 75-й годовщины Голодомора во время Министерского заседания ОБСЕ в Мадриде. ПА ОБСЕ приняла соответствующую резолюцию 3 июля 2008 года.

28 апреля 2010 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию 1723 (2010) «Чествование жертв Большого Голода (Голодомора) в бывшем СССР» признала Голодомор «преступлением Советского режима против собственного народа» и преступлением против человечества.

Законодательными органами Испании, Франции, Чили, Чехии, Словакии, Андорры, Аргентины, Мексики (Сенат) приняты резолюции о почтении памяти жертв Голодомора.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал государства – члены организации признать Голодомор геноцидом украинского народа. Во время официальной речи Президент Украины заявил: «72-я сессия Генеральной Ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносных преступлений ХХ века – Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932–1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 млн. украинцев. Доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации «классическим примером геноцида». Я призываю государства – члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида».

Каждый человек в современном цивилизованном мире должен знать масштабы этой трагедии, в результате которой в мирное время на своей земле погибли мученической смертью миллионы наших земляков, исчезли с карты Украины сотни и тысячи сел и хуторов. И не только знать и помнить, но и передавать это знание детям и внукам, чтить память погибших, делать все возможное, чтобы подобные трагедии не могли повториться НИКОГДА.

Посольство Украины в Республике Армения