Присутствие тюркского элемента в Джавахке может возрасти

Ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности (АИМОБ), тюрколог Айк Габриелян не исключает, что отныне Турция будет пытаться более активно поднимать вопрос о переселении турок-месхетинцев в Джавахк и оказывать давление на грузинские власти.

– Перед встречей Путин-Эрдоган президент Турции заявил, что обсудит с ним арцахский вопрос: «Я поговорю об этом с президентом России Путиным, когда мы встретимся на следующей неделе или на неделе после нее. Его отношение очень важно. Если Путин, действительно, сосредоточится на этом вопросе, он будет легко решен»,- сказал турецкий лидер. Как вы считаете, в целом, в качестве серьезного вопроса в повестке дня обсуждает ли российский Путин с Эрдоганом вопрос Арцаха?

– Хочу подчеркнуть, что перед встречей в Сочи Эрдоган подтвердил, что намерен обсудить с Путиным, в том числе и карабахский конфликт. Хотя я и не нашел в прессе информации о том, что Путин и Эрдоган обсудили карабахский вопрос, тем не менее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран провели довольно сложные переговоры, подробности которых не подлежат огласке. По всей вероятности, Эрдогана в этом вопросе определенно воодушевили договоренности РФ и Ирана по Сирии. Я уже отметил, что три региональные страны, по примеру, Сирии пытаются показать миру, что способны своими усилиями решить или добиться существенных успехов в решении сложных региональных вопросов, и что внерегиональные силы (США) не должны вмешиваться. Сейчас Эрдоган, по всей вероятности, пытается сделать то же самое и на Южном Кавказе, используя трехсторонние форматы РФ-Турция-Азербайджан и РФ-Иран-Турция.

Тот факт, что Эрдоган считает возможным легкое решение карабахского конфликта, если Путин сосредоточится на этом, означает, что президент Турции пытается игнорировать, в первую очередь, США — сопредседателя Минской Группы ОБСЕ. Иными словами, Эрдоган говорит Путину: «давай вместе (вдвоем) решим этот (арцахский) конфликт». В случае с сирийским конфликтом РФ имеет большое влияние на сирийские власти, а Турция — на сирийскую оппозицию, что в каком то смысле способствовало их договоренностям и осуществлению их планов в этой стране. Сейчас стороны могут повторить свой опыт в случае с арцахским конфликтом, с учетом того, что РФ и Турция имеют большое влияние на конфликтующие стороны. Турция в последнее время жалуется на то, что, будучи членом Минской Группы ОБСЕ, не участвует в переговорном процессе и стремится принимать активное участие в нем. Турция пытается добиться ликвидации сопредседательства в Минской Группе ОБСЕ и равных полномочий для всех членов, или же пытается стать членом Минской Группы ОБСЕ (Эрдоган может заявить, что среди сопредседательствующих в Минской Группе ОБСЕ стран нет мусульманских государств, а это «несправедливо»).

Однако Турция, несомненно, прекрасно понимает, что ее попытки стать сопредседателем Минской Группы ОБСЕ обречены на провал (Турция не может быть посредником, поскольку оказывает однозначную поддержку одной из конфликтующих сторон), и мы считаем более вероятным, что Турция попытается развивать формат РФ-Турция-Азербайджан ( а также РФ-Иран-Турция). В последнее время РФ (министр иностранных дел Сергей Лавров) заявляет, что Турция «может сыграть положительную роль» в карабахском урегулировании, значительный прогресс в котором сыграет ключевую роль в нормализации отношений Армении и Турции. Фактически, РФ в обоих случаях повторяет позицию Турции и Азербайджана. Тогда как несколько месяцев назад РФ обвиняла Турцию в необъективной позиции в карабахском конфликте и призывах к войне. После начала процесса по нормализации отношений с Турцией РФ изменила свою позицию. Региональные страны могут путем нового формата попытаться достичь существенного прогресса в урегулировании арцахской проблемы, но, без участия США. Эти попытки Турции и РФ, если не на нынешнем этапе, то в будущем должны обеспокоить США, поскольку возможное начало переговоров в трехстороннем формате региональных стран напомнит об астанинском формате, который попытаются использовать как альтернативу Минской Группе ОБСЕ.

На мой взгляд, для нас, в первую очередь, необходимо достичь нормализации отношений Армении и Турции и потом только пытаться наметить прогресс в карабахском урегулировании, а не наоборот. В случае удачи это будет способствовать не только открытию границы Армения-НАТО, прорыва блокады Армении, снижению зависимости Армении от РФ, но и в процессе карабахского урегулирования усилит позиции армянской стороны, ослабит позицию Азербайджана и создаст проблемы в турецко-азербайджанских отношениях. В этом случае будет устранен вариант, согласно которому, если армянская сторона в рамках переговорного процесса пойдет на некоторые территориальные уступки Азербайджану, то последний согласится на членство в ЕАЭС, а армянская сторона в качестве «компенсации», помимо промежуточного (неопределенного) статуса Арцаха получит открытие границы с Турцией.

– В своем выступлении в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН президент РА Серж Саргсян поставил ультиматум официальной Анкаре из-за отказа ратифицировать протоколы Армения-Турция. «Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать их по удобному для себя случаю»,- заявил Саргсян, добавив, что в условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола потерявшими силу, и в весну 2018 мы вступим года без них: Господин Габриелян, что означает молчание официальной Анкары по этому повиду, считаете ли возможным, что Анкара ответит до 24 апреля или направит определенные месседжи по дипломатическим каналам?

– Не исключаю, что накануне 24 апреля 2018 года Эрдоган сделает очередное заявление о Геноциде армян, но это ничего не даст сторонам. Поскольку я не ожидаю существенного прогресса в карабахском урегулировании, следовательно, не считаю вероятным, что Турция ответит на призыв Сержа Саргсяна. Тот факт, что потребность в Азербайджане для Турции продолжает расти, также осложняет нормализацию отношений Турции с Арменией (Азербайджан в скором времени станет вторым крупным поставщиком газа в Турцию, оставив Иран позади себя). Помимо этого, в Турции уже все готовятся к намеченным на 2019 год выборам в органы местного самоуправления, а также парламентским и президентским выборам, которые очень важны лично для Эрдогана. После этих выборов Турция должна стать страной с президентской формой правления: президент страны получит беспрецедентные полномочия. Поэтому эти выборы очень важны для Эрдогана, который хочет встретить 2023 год в статусе де-факто и де-юре предводителя Турции.

В этом контексте для Эргодана нормализация отношений с Арменией станет политическим самоубийством. На мой взгляд, Эрдоган сделает все с точностью наоборот — будет разжигать националистические страсти (возможно, в том числе и с антиармянскими действиями), чтобы завоевать симпатии внушительного электората националистов. При этом, в этом вопросе конкурентом Эрдогану может стать другой возможный кандидат — Мераль Акшенер, известная своими антиармянскими взглядами, она, по всей вероятности, также сделает акцент на националистических настроениях. Не исключаю, что Эрдоган и Акшенер в предвыборный период будут соревноваться в разжигании националистических настроений.

– 30 октября в Баку состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс — крупного инфраструктурного проекта, осуществляющегося в обход Армении. Амбициозный проект, на осуществление которого ушло десять лет, стал реальностью, и сейчас мы обсуждаем вопрос, будут ли созданы для армян технические проблемы, при этом, речь не только об Армении, но и о населенном армянами Джавахке. Считаете ли возможным применение подобных ограничений?

– Хочу отметить, что осуществление проекта Баку-Тбилиси-Карс продлилось десять лет, в том числе и потому, что Турция, на мой взгляд, намеренно откладывала строительство турецкой части железной дороги, поскольку Азербайджан не хотел подписывать соглашение о свободной или привилегированной торговле с Турцией, не соглашался на то, чтобы Турция создала зону свободной торговли с Нахиджеваном и не соглашался отменять визовый режим для граждан Турции (оба вопроса связаны с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, которая на начальном этапе должна перевозить 1 млн. пассажиров и транспортировать 6.5 млн. тонн товаров в год.

Открытие железной дороги в 2017 году, полагаю, стало возможным по той причине, что в этом году Азербайджан пошел на серьезные уступки в вопросе вышеупомянутого первого требования. Что касается проблем для Армении и Джавахка, которые могут возникнуть из-за эксплуатации железной дороги, то я думаю, что присутствие тюркского элемента в Джавахке — вдоль железной дороги и в близлежащих районах может вырасти. На некоторых железнодорожных станциях Ахалкалаки уже развеваются турецкие или азербайджанские флаги, а это оказывает в том числе и психологическое влияние на местное армянское население. Не исключаю, что отныне Турция будет пытаться более активно поднимать вопрос о переселении турков-месхетинцев в Джавахк и оказывать давление на грузинские власти. 14 ноября 2017 года МИД Турции распространил заявление по случаю 73-летия депортации турок-месхетинцев, в котором говорилось о намерении и в дальнейшем поддерживать их, выражалась надежда, что «турки-месхетинцы вернутся на свою историческую родину».

Турция попытается с помощью переселения турок-месхетинцев в Джавахк, а также через азербайджанцев, проживающих в Квемо-Картли, создать «тюркский коридор» в сторону Азербайджана, таким образом с севера взяв Армению в кольцо. Помимо этого, Турция сейчас может построить железную дорогу Карс-Игдир-Нахиджеван (изначально было объявлено, что она будет построена после осуществления проекта Баку-Тбилиси-Карс), которая, по мнению азербайджанской стороны, должна вывести Нахиджеван из железнодорожной блокады. Поэтому я не исключаю, что Турция может представить отмену визового режима в качестве предусловия Азербайджану для осуществления проекта Карс-Игдир-Нахиджеван. Кстати, Турция может одну ветку железной дороги, которая тянется из Карса на запад (Анкара и Стамбул) довести до Черного моря (в последнее время очень много говорится о необходимости строительства железной дороги Эрзинджан — Трабзон). Это означает, что путем осуществления проектов Эрзинджан -Трабзон и Карс-Игдир-Нахиджеван Турция сможет претендовать на присоединение к транспортному коридору Персидский залив — Черное море.

Кстати, первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (с 600 тоннами казахской пшеницы) из Баку отправился не в европейскую часть Турции и ЕС, а в направлении средиземноморского порта Мерсин. Этот факт нужно рассматривать в контексте совместной с Азербайджаном и Грузией стратегии Турции «трех морей» (Каспийское, Черное, Средиземное), согласно которой между тремя странами должно быть созданное единое торговое пространство, и три страны друг с другом должны связывать три моря.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Фото – из официальной страницы АИМОБ в Фейсбуке

Газета «Аравот»

22.11.2017г