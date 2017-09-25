Левон Мкртчян — ТАСС: единственный государственный язык в Армении – был и останется армянский, русский – иностранный

Русский язык отныне имеет в Армении статус иностранного языка. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

По словам министра, «единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку мы – независимое, суверенное государство». «Это аксиоматичная истина. Все остальные языки – иностранные», – подчеркнул он.

Как напомнил министр, по традиции, еще с советских времен, русский язык «широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел». К примеру, «когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету «иностранный язык» они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам, – отметил Мкртчян. – Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут».

«Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка», – подчеркнул руководитель ведомства.

Минобрнауки Армении разработало отдельную концепцию обучения русскому языку, которая вынесена на общественное обсуждение. Среди предусмотренных мер – открытие школ и увеличение числа классов с углубленным изучением русского языка, с преподаванием ряда предметов на русском языке.

Как считает министр, «это важно, поскольку русский язык в Армении – самый распространенный, его обязательно проходят со второго класса во всех школах, это рабочий язык СНГ, а теперь и Евразийского экономического союза. У нас «база всей литературы по естественным наукам – полностью на русском языке, большая часть поля взаимодействия наших научных учреждений и предприятий ВПК также на русском языке», – констатировал Мкртчян.

«Сегодня методика преподавания русского языка рассчитана на малые аудитории и множество учебных часов в неделю, – напомнил руководитель ведомства. – В настоящее время мы работаем с Россотрудничеством над формированием больших аудиторий и классов для обучения армянской молодежи русскому языку как иностранному».

Мкртчян сообщил, что, работая над концепциями обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе, ведомство уточнило основы языковой политики в Армении. «Министерство завершило почти двухлетнюю работу над концепциями обучения иностранным языкам, – сообщил глава ведомства, – Важнейшим результатом проделанной работы стало то, что мы попытались уточнить основы языковой политики в Армении».

«Если мы хотим эксплуатировать АЭС, иметь собственные дроны, восстановить свой ВПК, то обязаны наряду с науками сделать упор на качественное обучение иностранным языкам», – убежден министр. Между тем в этой сфере в Армении «очень тревожная действительность: спад квалификации учителей, недостаток учебных часов и огромные аудитории», которые затрудняют качественное изучение языков.

«Нам следует изменить методику преподавания иностранных языков, суметь сформировать обучение техническому, а не коммуникативному языку», – полагает глава ведомства. Он назвал «очень важной задачей» подготовку хороших специалистов по техническим наукам.