Как Мане Тандилян и Армен Ашотян в Баку сдерживали нападки азербайджанских участников: видео

«Азербайджанская сторона каждую минуту заседания превращала в пропаганду, и очень хорошо, что мы приняли участие. Наша позиция их не раз сдерживала», – рассказала сегодня в Пресс-клубе «Спутник-Армения» депутат парламентской фракции «Елк» Мане Тандилян о своих впечатлениях, полученных в ходе Бакинского форума «Евронест». Напомним, что в проходящем на днях в Баку форуме Парламентской ассамблеи «Евронест» участвовали глава армянской делегации на Армен Ашотян и член делегации Мане Тандилян.

Проанализировав все по возвращении, она пришла к выводу, что армянская сторона не должна упускать поводов для участия в обсуждениях на разных международных площадках и противодействия азербайджанской дезинформации. «Не существует неважных площадок и встреч. Мы должны представлять нашу позицию на всех площадках», – сказала она, возражая на прозвучавшие в Армении мнения, что данное обсуждение не являлось столь важным, и в нем можно было и не участвовать».

В Армении в адрес Армена Ашотяна и Мане Тандилян прозвучала и другая критика. Распространение фотографий из Баку было прокомментировано как шоу или «раззадориванием пчелиного улья». Мане Тандилян на это ответила так: «В условиях тотального контроля на протяжении 24 часов ты должен суметь проявлять себя таким, какой ты есть. Любое движение на твоем лице подсказывает им о твоем душевном состоянии. Я думаю, что то, что мы могли бы сделать в другой стране, мы сделали и в Баку».

Депутат считает странным распространение такой точки зрения. «Общая аура была такова, что каждый твой шаг и поведение указывали на твое душевное состояние, и надо было суметь показать, что нет никаких проблем, и публикация этих фотографий – тому доказательство». Она нормально относится к любой критике, но считает, что люди тоже должны понимать разницу в среде.

На вопрос, звучала ли в Баку угроза в их адрес, адекватной ли была реакция официального Баку, она ответила: «У официального Баку было одно обязательство – обеспечить нашу физическую безопасность, чем он и был занят».