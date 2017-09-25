Фотоальбом литовского блогера об Арцахе и арцахцах: «Незабываемые лица Армении и Нагорного Карабаха»

«Только что я вернулся из недельной поездки по Армении и Нагорному Карабаху. Впечатлений море, эти края для меня стали настоящим открытием. Сюда надо ехать именно сейчас, пока мировая туристическая индустрия не слишком интересуется этими краями», — пишет в своем блоге литовец Станислав Горбунов и продолжает:

«Но знаете, наиболее сильное впечатление на меня в этой поездке произвели не бесподобные природные достопримечательности, древняя история или удивительной красоты горные монастыри. На мой неискушённый взгляд главным козырем в колоде карт этого региона являются люди, живущие здесь. Я был очарован их радушием, доброжелательностью и открытостью. На городских улицах, рынках, в Богом забытых деревеньках или просто по дороге нам повезло встретить множество интересных местных жителей и все они были безумно фотогеничны и неповторимы.

Свой первый фоторепортаж с этой поездки я посвящаю именно им – таким далёким и близким одновременно нам армянам. Взгляните на эти лица и вы сразу поймет стоит ли ехать в эти края, если вы здесь до сих пор не были, и будет ли вам здесь интересно и комфортно…»

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