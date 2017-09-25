«Между нами нет неразрешимых проблем»: начался официальный визит главы парламента Армении в Грузию

Сегодня, 25 сентября, начался официальный визит в Грузию председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента Армении.

Возглавляемая спикером НС РА делегация, в составе которой депутаты НС А.Ашотян, А.Рустамян, В.Григорян и Л.Назарян, встретилась с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

В ходе встречи председатель НС Армении, поблагодарив за теплый прием, отметил, что официальный визит в Грузию делегации армянского парламента явится серьезным стимулом для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений двух стран и особенно – межпарламентского сотрудничества.

А.Баблоян, в частности, подчеркнул, что власти Армении с первых же дней независимости придавали особую важность развитию и расширению сотрудничества с Грузией.

Глава парламента в своем слове отметил: «Во взаимоотношениях мы всегда руководствовались твердым принципом – между нами нет неразрешимых проблем». Он выразил надежду, что и впредь эффективное сотрудничество будет продолжено благодаря поискам новых путей укрепления разнообразных контактов, максимальному использованию существующего потенциала. А.Баблоян предложил грузинскому коллеге активизировать сотрудничество парламентариев двух стран в формате взаимных визитов, совместных обсуждений.

Председатель парламента Грузии, говоря о грузино-армянских связях, в частности заметил, что хотя в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, однако армяно-грузинская дружба насчитывает века истории. И.Кобахидзе заверил: позиция всех парламентских сил Грузии едина – отношения с РА должны быть братскими и должны быть предприняты все шаги для их максимального укрепления. Глава грузинского парламента подробно представил армянским коллегам основные направления проводимых в его стране реформ.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся экономической, социальной, культурной, образовательной и других сфер.

После встречи председатель НС А.Баблоян и члены парламентской делегации посетили Площадь героев, павших за территориальную целостность Грузии.