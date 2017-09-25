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18:35 | Сентябрь 25 2017

Психиатрические больницы будут оптимизированы

Психиатрические больницы будут оптимизированы

Правительство решило оптимизировать психиатрические больницы. Министр здравоохранения Левон Алтунян представит правительству проект решения, которым предлагается психиатрический центр «Норк», действующий со 100-процентной государственной долей, объединить с находящимся в таком же статусе психиатрическим центром «Нубарашен», в результате будет создан «Национальный центр психического здоровья». Согласно проекту, данный центр тоже будет в статусе ЗАО — со 100-процентной государственной долей. После объединения, по словам министра «Национальный центр психического здоровья» будет правопреемником центров «Нубарашен» и «Норк».

Объединение двух клиник министр здравоохранения обуславливает нецелесообразностью самостоятельной деятельности и необходимостью оптимизации структур, находящихся под контролем министерства. Помимо этого, в проекте решения министерство признается, что здание психиатрического центра «Норк» по причине места, где оно находится, имеет возможность более эффективного использования: он в случае сдачи департаменту по управлению государственным имуществом при правительстве РА с точки зрения продажи будет представлять интерес. Министерство даже посчитало и выяснило, что в случае продажи недвижимости центра «Норк» возможно получить 530 млн. драмов. Ведомство также заверяет, что в результате объединения сэкономленная сумма составит 300 млн. драмов в год, 100 млн. драмов из этих денег будет предоставлено на решение проблем, существующих в центре психического здоровья «Аван», в частности оснащение парниками и солнечными батареями.

«100 млн. драмов из оставшихся 200 млн. будет предоставлено на улучшение предоставляемых психиатрических услуг, остальные 100 млн. драмов –  на  другие услуги в области здравоохранения, в частности закрытие дефицита по программе гемодиализа.

Анализ, сделанный рабочей группой свидетельствует о том, что средняя заполненность психиатрических больниц столицы составляет 73%, максимальная — 81%, тем не менее, есть неиспользуемые инфраструктуры, где можно организовать стационарное лечение больных. В частности, в психиатрических больницах Авана и Норка есть отапливаемые отделения, которые не используются. Следовательно, по необходимости в этих двух отделения после частичного ремонта возможно поставить койки в достаточном количестве»,- говорится в документе.

Отметим, что в психиатрическом центре «Норк» есть 120 коек, из которых, по данным на май, было занято 100.

Согласно тому же источнику, в центре «Нубарашен» имеется 350 коек, по данным на май, было занято 303 койки.

Согласно подсчетам министерства, в психиатрическом центе «Норк» расходы на одного больного самые высокие: здесь на одного больного в день тратиться 11 тысяч 390 драмов, в «Нубарашене» эта сумма составляет 7 тысяч 500 драмов, в аванской больнице – 10 тысяч 240 драмов, в психиатрической больнице города Севан – 4 тысячи 790 драмов.

В министерстве уверяют, что объединение не отразится на процессе предоставления медицинской помощи и на его качестве, больные продолжат получать необходимую стационарную медпомощь.

Соб. инф.

Газета «Аравот»
21.09.2017г

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Рубрики: Здравоохранение

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