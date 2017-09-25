Психиатрические больницы будут оптимизированы

Правительство решило оптимизировать психиатрические больницы. Министр здравоохранения Левон Алтунян представит правительству проект решения, которым предлагается психиатрический центр «Норк», действующий со 100-процентной государственной долей, объединить с находящимся в таком же статусе психиатрическим центром «Нубарашен», в результате будет создан «Национальный центр психического здоровья». Согласно проекту, данный центр тоже будет в статусе ЗАО — со 100-процентной государственной долей. После объединения, по словам министра «Национальный центр психического здоровья» будет правопреемником центров «Нубарашен» и «Норк».

Объединение двух клиник министр здравоохранения обуславливает нецелесообразностью самостоятельной деятельности и необходимостью оптимизации структур, находящихся под контролем министерства. Помимо этого, в проекте решения министерство признается, что здание психиатрического центра «Норк» по причине места, где оно находится, имеет возможность более эффективного использования: он в случае сдачи департаменту по управлению государственным имуществом при правительстве РА с точки зрения продажи будет представлять интерес. Министерство даже посчитало и выяснило, что в случае продажи недвижимости центра «Норк» возможно получить 530 млн. драмов. Ведомство также заверяет, что в результате объединения сэкономленная сумма составит 300 млн. драмов в год, 100 млн. драмов из этих денег будет предоставлено на решение проблем, существующих в центре психического здоровья «Аван», в частности оснащение парниками и солнечными батареями.

«100 млн. драмов из оставшихся 200 млн. будет предоставлено на улучшение предоставляемых психиатрических услуг, остальные 100 млн. драмов – на другие услуги в области здравоохранения, в частности закрытие дефицита по программе гемодиализа.

Анализ, сделанный рабочей группой свидетельствует о том, что средняя заполненность психиатрических больниц столицы составляет 73%, максимальная — 81%, тем не менее, есть неиспользуемые инфраструктуры, где можно организовать стационарное лечение больных. В частности, в психиатрических больницах Авана и Норка есть отапливаемые отделения, которые не используются. Следовательно, по необходимости в этих двух отделения после частичного ремонта возможно поставить койки в достаточном количестве»,- говорится в документе.

Отметим, что в психиатрическом центре «Норк» есть 120 коек, из которых, по данным на май, было занято 100.

Согласно тому же источнику, в центре «Нубарашен» имеется 350 коек, по данным на май, было занято 303 койки.

Согласно подсчетам министерства, в психиатрическом центе «Норк» расходы на одного больного самые высокие: здесь на одного больного в день тратиться 11 тысяч 390 драмов, в «Нубарашене» эта сумма составляет 7 тысяч 500 драмов, в аванской больнице – 10 тысяч 240 драмов, в психиатрической больнице города Севан – 4 тысячи 790 драмов.

В министерстве уверяют, что объединение не отразится на процессе предоставления медицинской помощи и на его качестве, больные продолжат получать необходимую стационарную медпомощь.

Соб. инф.

Газета «Аравот»

21.09.2017г