Банк ВТБ (Армения) запускает срочные вклады с возможностью получения процентов по вкладу с ежемесячной периодичностью

В Банке ВТБ (Армения) начинается привлечение срочных вкладов от физических лиц “Выгодный” и “Прогресс” с возможностью выплаты процентов с ежемесячной периодичностью по следующим годовым процентным ставкам:

Драмы РА – до 8.25%

Доллары США – до 2.4%

Евро – до 0.95%

Рубли РФ – до 4.5%

Накопленные за месяц проценты зачисляются на счет вкладчика каждый месяц (с периодичностью 30 календарных дней).

Вклады могут быть оформлены физическими лицами резидентами и не резидентами РА на максимальный срок 730 дней.

По желанию клиента сумма процентов может зачисляться также на пластиковые карты международных платежных систем Mastercard и Visa, которые Банк предоставляет вкладчикaм в качестве подарка и без ежемесячной комиссии за обслуживание в течение всего периода действия депозита.

Более подробную информацию об условиях вкладов “Выгодный” и “Прогресс” можно узнать в филиальной сети Банка ВТБ (Армения), на сайте www.vtb.am, a также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.