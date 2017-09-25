Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:49 | Сентябрь 25 2017
14:49 | Сентябрь 25 2017

Антиквар из Турции: «Работы армянских мастеров отличаются своей изяществом и качеством»

Антиквар из Турции: «Работы армянских мастеров отличаются своей изяществом и качеством»

Житель турецкого города Урфа Сабри Синджи рассказывает, что уже 25 лет скупает у сельчан предметы, вещи, оставшиеся от армян и греков, а затем продает их любителям античности и старины. Синджи, в чьем магазине представлены предметы ручной работы 150-летней давности, отметил, что по качеству работы можно угадать, какому народу принадлежит данная вещь. Торговец рассказал, что эти работы мелкие перекупщики скупают или обменивают у жителей окрестных сел.

«От жителей сел ко мне поступают разные античные предметы. Среди них изяществом и качеством работы особо отличаются изделия армянских и греческих мастеров. Прошли десятки лет, а они не претерпели никаких изменений», – говорит Синджи.

Источник Ermenihaber.am

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Рубрики: Международные

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