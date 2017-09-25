Заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ после встречи Налбандяна-Мамедъярова

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик в рамках Генеральной Ассамблее ООН провели 23 сентября отдельную, а затем трехстороннюю встречу с участием министром иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сопредседателями.

Основной целью встречи было обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, поиск путей возобновления переговорного процесса и подготовка к встрече президентов Армении и Азербайджана.

Сопредседатели ожидают, что встреча будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поисках всеобъемлющего решения ключевых вопросов урегулирования. Министры выразили готовность работать с сопредседателями для успешной организации встречи в ближайшем будущем.

Сопредседатели также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и Специальным представителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом, с которыми обсудили ситуацию в регионе и последние события мирного процесса, а также сообщили о подготовке встречи на высшем уровне. Сопредседатели намерены посетить регион в начале октября.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН