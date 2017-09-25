«Они долго не протянут»: Трамп отреагировал на оскорбления со стороны главы МИД КНДР

Президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления со стороны министра иностранных дел Северной Кореи, передает Голос Америки.

«Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли Маленького ракетчика, то они долго не протянут», – написал Трамп в «Твиттере».

Речь главы северокорейского МИДа перед Генеральной Ассамблеей ООН в субботу была полна оскорблений в адрес Трампа.

Ли Ён Хо сказал, что должен ответить Трампу, который во вторник назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетчиком», заявив, что он с его ядерной программой стал на путь, ведущий к самоубийству.

Ли Ён Хо назвал Трампа «психически больным человеком, страдающим манией величия, который сам стал на путь к самоубийству».

«Если в результате этой самоубийственной атаки погибнут невинные американцы, Трамп будет нести за это полную ответственность», – сказал министр в ответ на угрозу президента США «полностью уничтожить» Северную Корею, если Пхеньян решит атаковать США или кого-то из их союзников.

«За восемь месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный базар, где только и слышен стук костяшек счетов, а теперь он пытается превратить арену ООН в гнездо гангстеров, где в почете деньги и кровопролитие является нормой», – сказал Ли Ён Хо, по-видимому, имея в виду прошлую деятельность миллиардера Трампа в сфере бизнеса.

Фото — Голос Америки