Германия избрала новый Бундестаг: главные итоги

Deutsche Welle. В Германии 24 сентября состоялись выборы в бундестаг. Результаты партий и их перспективы — в сравнительном анализе DW.

ХДС/ХСС: победа и поражение Ангелы Меркель

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) вновь стал сильнейшей партией по итогам выборов в парламент страны. Блок консерваторов из ХДС и их союзников из баварского Христианско-социального союза (ХСС) набрал, по предварительным итогам на момент публикации статьи, 33 процента, намного опередив своих ближайших соперников и партнеров по правившей в Германии последние четыре года коалиции — социал-демократов.

Но эта победа — одновременно и серьезное поражение, поскольку блок потерял чуть ли не 9 процентных пунктов по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году. Нынешний результат ХДС/ХСС — худший с 2000 года, когда партию возглавила Меркель. Одна из главных причин — миграционная политика. Решение канцлера в 2015 году принять около миллиона беженцев из преимущественно мусульманских стран стало поворотным моментом в отношении многих немцев к до этого популярной главе правительства.

После объявления социал-демократов о переходе в оппозицию (лидеры партии сделали это сразу после того, как стали известны первые результаты голосования), Меркель может в четвертый раз стать канцлером, только создав новую коалицию с либералами из СвДП и «зелеными». Такой коалиции на федеральном уровне в истории Германии еще не было. Переговоры обещают быть сложными и долгими, до нескольких месяцев. Не исключено, что они провалятся, и тогда страну ждут досрочные выборы. В любом случае блок ХДС/ХСС ожидают новые конфликты. Председатель ХСС, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) еще до голосования требовал от Меркель более жесткого ограничения притока мигрантов. Спор между ними может возобновиться.

СДПГ: «святой Мартин« уходит в оппозицию

Для Социал-демократической партии Германии (СДПГ), старейшей партии в стране, нынешний результат на выборах в бундестаг — худший за послевоенную историю. СДПГ не набрала и 21 процента. Это на пять пунктов меньше, чем в 2013 году.

Надежды, связанные с новым лидером партии, бывшим председателем Европарламента Мартином Шульцем (Martin Schulz), не оправдались. Шульц, которого на пике популярности в начале года журнал Der Spiegel на обложке провозгласил «святым Мартином», уже объявил, что его партия уходит в оппозицию. Этого многие ждали, поскольку, как считают обозреватели, в так называемой «большой коалиции» во главе с Меркель социал-демократы теряют поддержку избирателей. СДПГ теперь станет самой сильной оппозиционной партией в бундестаге, что связано со многими привилегиями, в том числе — назначением глав комитетов.

СвДП: триумфальное возвращение либералов

Бесспорного успеха на выборах добилась Свободная демократическая партия (СвДП). Она возвращается в бундестаг после четырехлетнего отсутствия. Партия либералов получила больше 10 процентов, более чем удвоив свой результат 2013 года. Тогда партия не преодолела пятипроцентный барьер.

Нынешний успех СвДП — в первую очередь заслуга нового лидера партии, 38-летнего Кристиана Линднера (Christian Lindner). Теперь у СвДП есть шанс вернуться в правящую коалицию, на этот раз с консерваторами из ХДС/ХСС и «зелеными», и потребовать для себя один из ключевых постов — министра иностранных дел или экономики.

Но между либералами и «зелеными» мало точек соприкосновения. Они придерживаются разных взглядов и на развитие экономики, и на роль в этом экологии, и на внешнюю политику. Например, Линднер в ходе предвыборной кампании призывал заморозить на долгое время вопрос о статусе Крыма и возобновить сотрудничество с Россией по другим вопросам. Среди «зеленых» есть политики, разделяющие такую позицию, но есть и такие, кто считает, что с Москвой нужно вести жесткий диалог.

«Союз 90«/»зеленые«: за шаг до возвращения во власть

Немецкие «зеленые», похоже, могут вернуться в правительство после 12-летнего перерыва. На выборах они получили около 9 процентов, удержав свой результат. Рейтинг партии накануне нынешнего голосования падал. «Зеленые» были у власти в Германии в составе коалиции с социал-демократами в правительстве Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) с 1998 по 2005 годы.

Теперь, ввиду отсутствия других вариантов, без «зеленых» в союзе с консерваторами и либералами Меркель не сможет снова стать канцлером. Легким этот альянс для «зеленых» не будет. В партии есть сильное крыло ультралевых, которые категорически выступают против альянса с консерваторами из ХДС/ХСС.

Левая партия: несостоявшийся альянс

Левая партия лишь незначительно улучшила свой результат, по сравнению с предыдущими выборами, получив чуть более девяти процентов. Еще недавно казалось, что «левые» могут попасть в правительство. В Германии обсуждалась возможность создания широкой левой коалиции: социал-демократов, «левых» и «зеленых». На земельном уровне такая правящая коалиция уже существует. Ее появление на федеральном уровне означало бы окончательное примирение Левой партии и СДПГ. Именно Левая партия, ядро которой составляют восточногерманские экс-коммунисты, после раскола СДПГ в 2005 году отобрала у социал-демократов немало голосов.

Но граждане Германии пока явно не хотят, чтобы ими правила коалиция с участием Левой партии. Это стало ясно после земельных выборов в Сааре в марте 2017 года, где СДПГ предпочитала такую коалицию и, в том числе из-за этого, проиграла выборы. После нынешнего голосования в бундестаг конкуренция между СДПГ и Левой партией обещает обостриться. На этом фоне для Левой партии результат выборов, скорее, стал поражением.

«Альтернатива для Германии»: успех правых популистов

Одной из главных сенсаций этих выборов стал высокий результат «Альтернативы для Германии» (АдГ). Она получила около 13 процентов и стала третьей политической силой в стране. Некоторые называют ее националистической партией, некоторые — «лишь» правопопулистской, а некоторые, как глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), считают, что в руководстве партии есть неонацисты. Именно эта партия последовательно выступает за безоговорочную отмену санкций в отношении России, введенных Евросоюзом за действия Москвы на Украине.

АдГ — молодая партия, созданная в 2013 году как партия евроскептиков на фоне кризиса в еврозоне. На предыдущих выборах в бундестаг ей не хватило всего 0,3 процента для того, чтобы попасть в парламент. Затем партия начала терять популярность, в ней произошел раскол, и, казалось, что успеха ей не видать. Но после кризиса с беженцами АдГ, по ее собственному признанию, получила второе дыхание. Ее представители избирались в один земельный парламент за другим и теперь будут представлены в бундестаге. Поскольку социал-демократы объявили об уходе в оппозицию, то именно депутаты от СДПГ, а не политики из АдГ возглавят ключевые комитеты в парламенте. Но АдГ в любом случае получит качественно новую трибуну для своих заявлений и новое поле для деятельности на федеральном уровне.

Фото — Spiegel и Deutsche Welle