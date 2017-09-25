Жирайр Реисян: покровительствуемые Турцией террористы ограбили исламское хранилище рукописей

Член сирийского парламента Жирайр Реисян, выступая в субботу в пресс-центре «Арменпресс», представил ситуацию в Сирии и рассказал, что сейчас в Алеппо все приводится в порядок, и выразил надежду, что в скором времени начнет действовать аэропорт. По словам Реисяна, многие начали возвращаться. Говоря о потерях, он сказал, что не может представить точные цифры, но сообщил, что десять сирийских армян считаются пропавшими без вести, и их судьба неизвестна, погибло 200 сирийских армян, и было много раненых. Что касается материального ущерба, сирийский депутат сказал, что есть полностью разрушенные квартиры, но также и те, которые не были сильно повреждены.

Г-н Реисян сказал, что даже во время самых горячих боев в армянских школах Сирии продолжались уроки. По словам депутата сирийского парламента, что колледж Карин Еппе в Алеппо работал непрерывно и только в самые худшие дни переехал в здание Гюльбенкянского колледжа. По словам депутата, в настоящее время колледж Карин Еппе уже вернулся в свое здание, а некоторые детские сады все еще находятся в здании Гюльбенкенского колледжа.

Отвечая на вопрос Aravot.am, такова ли ситуация, что утвердившиеся в Армении сирийские армяне могут вернуться на родину, депутат затруднился ответить, отметил, что это должен быть выбор каждого возвращающегося, и в такой ситуации трудно давать советы.

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По заверения Реисяна, что покровителем террористов в Сирии является Турция, и эти террористы ограбили хранилище исламских рукописей, где находились очень важные архивные документы и факты об истории Османской империи, и террористы похитили их, не нанеся никакого вреда.

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По словам Реисяна, в оживленном некогда Дер Зоре не осталось армян, здесь имелись колоссальные людские потери, а бои продолжаются и сегодня. «Но я заверяю вас, что это вопрос дней, мы ждем полного освобождения», – подчеркнул Реисян.