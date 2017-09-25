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12:02 | Сентябрь 25 2017

В свободной экономической зоне начнется производство «умных кошельков»

В свободной экономической зоне начнется производство «умных кошельков»

По решению исполнительной власти, компании «Эрна текнолоджис» будет дано разрешение на эксплуатацию экономической зоны «Альянс». Компания планирует начать производство «умных кошельков» (Smart Wallet) по инновационным технологиям.

Планируется довести объемы экспорта в 2018 году примерно до 500 тысяч долларов, а на пятом году – примерно до 2 млн. долларов. Направления экспорта – США, Канада, Австралия, Сингапур и др.

Инвестиции в рамках реализации программы составят примерно 2,3 млн. долларов, в первый год будет создано 15 новых рабочих мест со средней зарплатой в 150 тысяч драмов, а впоследствии, в результате увеличения объемов производства – 50 новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Армении

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Рубрики: Экономика

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