«Я общался со всеми великими людьми, похороненными в Пантеоне, кроме Комитаса»

Радиоведущий и обозреватель армянской радиостанции Парижа «Айб» FM 99,5 Альберт Асатрян находится на родине

Армянская радиостанция Парижа «Айб» FM 99,5 – единственная в диаспоре, программы которой длятся по 8 часов в день, и в течение всего этого времени вещаются передачи на армянском языке и об Армении – начиная с политики до культуры и спорта. В эти дни ее ведущий и обозреватель Альберт Асатрян находится на родине.

В беседе с «Аравот» наш соотечественник, не вдаваясь в подробности, сказал, что на этот раз приехал, чтобы отметить 60-летний юбилей своей творческой деятельности.

Попросил также не интересоваться, у кого из великих представителей нашей культуры он брал интервью, лишь отметив: «Кроме Комитаса, я общался со всеми великими людьми, похороненными в ереванском Пантеоне. И это только в Ереване…Представляете, сколько армянских деятелей культуры жили по всему миру? Часть из них давно уже живет небесной жизнью».

Альберт Асатрян родом из Тбилиси, высшее образование получил в ереванском университете на романо-германском факультете, и, как он сам говорит, со студенческих лет его привлекала культура, вспоминает, что не пропускал ни одного оперного и театрального представления. Наш собеседник даже видит сходство между собой и Левоном — героем «Артиста» Ширванзаде. «Всем казалось, что я учусь не в университете, а в театральном институте. Еще в студенчестве я подружился с выдающимися деятелями нашей культуры и искусства. Окончив университет, в 1957 году я поехал в Тбилиси, где в армянском драматическом театре имени Петроса Адамяна мне доверили сразу три должности – заведующий литературной частью, директор творческой группы и художественного оформления. Это были годы, когда я пообщался с Ваграмом Папазяном, Грачья Нерсисяном, Ольгой Гулазян, Аветом Аветяном, Гоар Гаспарян, Аветиком Исаакяном, Вардуи Вардересян, Галей Новенц… Всех не перечислишь, они с большим удовольствием приезжали в Грузию и с любовью поднимались на сцену. В театре Адамяна я осуществил около 250 музыкальных оформлений, и это только в этом театре. Параллельно меня приглашали из грузинских театров, а также из Армении. Я с теплотой вспоминаю работу в театрах Сундукяна, Гюмри, Ванадзора, Капана, Арташата Степанавана и других. В 1957 году в Тбилиси был объявлен конкурс ведущих, естественно, на армянском радио, где я проработал до закрытия последнего – 1999 года»,- рассказал Асатрян. Потом добавил, что очень важной считает тбилисский период своей жизни: «Именно здесь я взял интервью у Арама Хачатряна, Вильяма Сарояна, Мартироса Саряна, Ваграма Папазяна, Параджанова, Шарля Азнавура и других».

Отвечая на нашу реплику о том, что, фактически, полученное в Ереване университетское образование не пригодилось, наш собеседник рассказал, что в те годы преподавал в действующих тогда в Тбилиси двух армянских школах, в одной — английский, в другой – немецкий.

На вопрос, как он оказался в Париже, Альберт Асатрян ответил: «Мой сын проживал во Франции, и я часто навещал его, общался с армянской общиной, бывал в разных культурных центрах, когда в 1999 году армянское радио Тбилиси прекратило вещание, я обратился в парижскую радиостанцию «Айб» FM 99,5». На вопрос, почему же он не обратился в Общественное радио Армении, господин Асатрян ответил: «Потому что я прекрасно был знаком с армянской общиной Парижа и Франции. Меня в те годы знали и уважали, приглашали на интервью… и уже 18 лет я работаю там.

В ходе беседы Альберт Асатрян, в ответ на наш вопрос сказал, что информация из Армении в течение считанных секунд доходит до Парижа. С улыбкой наполнил, что существует интернет и телефонная связь. Мы поинтересовались культурной жизнью армян Парижа особенно после Независимости Армении, а также спросили, часто ли артисты из Армении приезжают к ним с гастролями. «В последние годы у нас выступали Асмик Папян, Гегам Григорян, Барсег Туманян…Других артистов из Армении не могу назвать. Но скажу, что театральную жизнь «обеспечивают» живущий в Париже режиссер и актер Серж Аветикян, Жирайр Папазян, Симон Абгарян, а до того, как навсегда обосноваться в Армении – Нарек Дурян. Отмечу также, что дирижер Айк Давтян и его ансамбль часто выступают… За эти годы только с одним единственным представлением в Париже побывали артисты театра им. Г. Сундукяна и театр Амазгаин»,- констатировал наш собеседник.

Мы поинтересовались, были ли какие-то сюрпризы в Париже по случаю юбилея и какие ожидание у него на родине. Альберт Асатрян ответил: «Что для меня должен сделать Париж? Я всю жизнь прослужил армянской культуре. У меня есть золотые медали, полученные от министра культуры, министра Диаспоры Армении, Союза театральных деятелей. Я самодостаточный человек, побывал во всех известных оперных и драматических театрах, музеях мира… не один, а несколько раз брал интервью – начиная с Гоар Гаспарян, Гарзу, Жансема, Анри Верноя до Азнавура…».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

15.09.2017г