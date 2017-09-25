Петр Свитальский положительно оценивает работу правительства Карена Карапетяна

Новое правительство Армении предприняло ряд очень важных шагов для улучшения бизнес-среды в Армении. По крайней мере, такого мнения придерживается главы делегации ЕС в Армении Петр Свитальский. В пятницу он участвовал в молодежной конференции «Модель Евросоюза в Армении – 2017». «Новое правительство подтвердило, что это возможно и важно», – сказал посол, добавив, что правительство продолжает работать в этом направлении, что также важно для армянских бизнесменов. В ЕС придают важность воле правительства Армении в борьбе с коррупцией и положительно оценивают создание Агентства по борьбе с коррупцией, внедрение обязательной декларации активов должностных лиц и т.д.

Он уверен, что на данном этапе конституционного перехода удастся также добиться независимости сферы правосудия Армении. Посол также отмечает важность сферы защиты прав человека. По его словам, и них имеется специальная программа по этой сфере с Арменией. Он также считает, что Армения блестяще справилась с работой по внедрению технологических инноваций на выборах, причем сделала это за короткий срок. «Ни одна другая страна так не преуспела», – говорит он. В настоящее время проводится совместная работа по устранению недостатков, на которые указал ОБСЕ/БДИПЧ, и он сам после выборов.

«Я верю в будущее Армении и хорошее будущее. Армения обладает очень высоким интеллектуальным потенциалом. Одной из эмблематичных, неотъемлемых характеристик Армении является предпринимательский талант армян. Армения знает, как вести бизнес, несмотря на трудный доступ к финансам. У вас с одной стороны имеется закрытая граница, с другой стороны война, это непросто, но при всем этом при нынешних политических развитиях вы можете иметь положительный результат. Вы смогли создать государство и сохраняете его. Мы не можем создать вам хорошее будущее, но мы можем вам помочь», – сказал посол.

Он также сказал, что ЕС готов к экономическому сотрудничеству с ЕАЭС. «ЕС признает роль ЕАЭС, в том числе и в Армении. Возможно, контакты не столь интенсивны, но мы движемся в будущее, чтобы понять цели ЕАЭС. Есть ряд элементов, которые препятствуют улучшению отношений, но я оптимистичен. Остальное должны решать лидеры ЕАЭС, каковы их притязания».