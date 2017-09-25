Опубликованный Эдвардом Налбандяном список вызвал недоумение Петра Свитальского

«Евросоюз хочет построить цветущую зону вокруг своих границ. У ЕС нет никакой скрытой повестки, он просто хочет, чтобы смежные страны противостояли возникшим перед ними проблемам и развивались. У Армении нет границ с ЕС, но это касается и Армении. Армения одна из неделимых частей Европы, и мы желаем проводить в этом регионе активную политику. Такова точка зрения ЕС», – сказал в пятницу во время молодежной конференции «Модель Евросоюза в Армении-2017» глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Европа начала новые обсуждения, которые уточнят новую форму объединения. Посол считает это важным и для Армении. В этом регионе Евросоюз намерен вести активную политику. В своей новой политике ЕС большое место отдает отношениям с соседними странами, заверяет посол, заметив, что это для Армении положительный сигнал. Свою политику в отношении соседей ЕС пересмотрел в контексте украинского кризиса.

Посол заверил, что ЕС преодолевает и экономический кризис. Ряд стран – членов ЕС, в текущем году начали фиксировать экономический рост. И это тоже обещает положительные перспективы для ЕС.

А насколько важен Евросоюз для Армении? На этот свой же вопрос посол ответил так, что он хотел бы, чтобы осознание этой важности было на самом деле таким, как есть, хотя в некоторых документах это не настолько отражено. Например, в программе, отражающей внешнюю политику правительства, отношения с ЕС охарактеризованы как многосторонние отношения.

По мнению посла, отношения Армения-ЕС в настоящее время двухсторонние. А рамочное соглашение, которое предусмотрено к подписанию в ноябре, также касается двухсторонних отношений. «Надеюсь, что в будущем Армения будет рассматривать отдельные отношения со странами – членами ЕС, как часть целостных отношений с ЕС. Думаю, для Армении важно, чтобы ЕС не рассматривался просто как международная организация, необходимо рассматривать ЕС как важный фактор», – сказал он.

Некоторое время назад правительство Армении опубликовало уточненный список своих приоритетных экономических партнеров. Посол заметил, что в этом списке важный европейский партнер Армении – Франция, находится на 7-м месте, в плане инвестиций и торговли самый большой партнер Армении – Германия – на 8-м месте, Италия – на 9-ом. На первом месте – Россия, на втором – США, хотя торговый оборот между Арменией и этой страной меньше, чем с Германией.

Исходя из этого списка, посол предполагает, что экономический потенциал между Арменией и ЕС далек от целостного использования, хотя Евросоюз занимает первое место по части объемов внешней торговли Армении.

Кстати, недавно в парламенте премьер-министр Карен Карапетян заявил, что за первые шесть месяцев этого года объемы экспорта из Армении несравнимо выше в страны ЕС, чем в страны ЕАЭС.

Цитируя премьер-министра, Петр Свитальский констатирует, что ЕС является инвестором в Армению номер один. По данным Всемирного банка, по разным каналам – кредитным, грантовым и прочим, примерно 60% денежных средств в Армению поступает из ЕС или стран-членов этой организации. Только Брюссель предоставил Армении 50 миллионов евро.

Согласно послу, прошлый год в этом плане был рекордным: на правительственные и неправительственные счета Армении из Брюсселя поступило более 63 млн. евро. Наряду со всем этим, Петр Свитальский заметил: «Для нас более важно, что наши армянские партнеры, нынешнее правительство рассматривает Евросоюз для Армении как нечто большее, чем в качестве просто предоставляющего финансовую поддержку или политического актора».

По его мнению, в правительстве РА рассматривают Евросоюз как источник реформ и модернизации. «Думаю, что в Армении есть некоторый дефицит осведомленности относительно ЕС. Здесь не столь хорошо информированы, как действует ЕС, какое влияние ЕС оказывает на государства-члены Организации. У Армении сейчас нет возможности присоединиться к ЕС, Армения даже не стоит на пути к ассоциации, но, тем не менее, очень важно знать, как действует ЕС. Влияние ЕС на Армению значительно, в положительном смысле», – сказал посол, добавив, что для Армении жизненно важно, чтобы ЕС был сильным.

Он признается, что последние годы для Евросоюза были трудными – кризис с беженцами, brexit, украинский кризис. Но он уверен в позитивном будущем Евросоюза.