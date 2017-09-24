Война Сталина с Украиной: вышла новая книга Энн Эпплбаум о Голодоморе

Радио Свобода. Новая книга американского историка и журналистки Энн Эпплбаум «Красный голод. Война Сталина с Украиной (Red Famine. Stalin’s War on Ukraine) посвящена истории массового голода 1932–33 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей. Автор книги, исследуя причины Голодомора, приходит к выводу об умышленном истреблении значительной части украинского народа большевистской властью и возлагает вину за это на Иосифа Сталина.

В постановлении Верховной Рады Украины Голодомор 1932–33 годов назван актом геноцида украинского народа. И хотя Энн Эпплбаум отмечает, что Голодомор не подпадает под определение понятия «геноцид» в международном праве, по ее мнению, масштаб искусственно вызванного голода и его умышленный характер близки этому понятию. Тем не менее 18 стран признали массовый голод в Украине геноцидом, в том числе США, Канада, Италия, Польша, Австралия. «Красный голод» посвящен жертвам Голодомора и начинается такими словами: «Предупреждений было более чем достаточно. К началу весны 1932 года украинские крестьяне начали голодать. Сообщения тайной полиции и письма из зернопроизводящих регионов всего Советского Союза – Северного Кавказа, Волжского региона, Западной Сибири – сообщали об опухших от голода детях, о семьях, где ели траву и желуди, о крестьянах, бросающих дома в поисках пищи. В марте медицинская комиссия обнаружила трупы на улице деревни близ Одессы. Ни у кого не было сил похоронить их». Чудовищные психологическая и физическая травмы, нанесенные украинскому народу более 80 лет назад, не изжиты до сих пор и, по мнению Энн Эпплбаум, стали одной из главных причин выхода Украины из состава Советского Союза и объявления независимости. О размере смертности от голода 1932–33 годов историки и демографы спорят до сих пор. При отсутствии достоверных статистических данных и политике сокрытия советскими властями масштаба голода число его жертв колеблется от трех до семи миллионов человек. Автор «Красного голода» называет цифру 3,9 миллиона умерших. Из них 3,5 миллиона пришлись на сельскую местность и лишь 400 тысяч – на города. 90 процентов из общего числа умерли от голода в 1933 году. Энн Эпплбаум приводит статистические данные о резком снижении продолжительности жизни в Украине в результате Голодомора. Население Украины в 1931 году составляло 31 миллион человек. В то время средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для украинских городских мужчин составляла 40–46 лет, для женщин – 47–52 года. Деревенские жители в то время могли рассчитывать на 42–44 года для мужчин и 45–48 лет для женщин. После Голодомора средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 30 лет для мужчин и 40 лет для женщин. При этом следует учитывать огромную детскую смертность. И второй проблемный аспект истории Голодомора, который до сих пор обсуждается его историками и подробно исследуется автором книги: вызван ли массовый голод в Украине сознательными и целенаправленными действиями партии и правительства с целью подавления националистических и антисоветских устремлений украинского крестьянства или же стал результатом халатности и некомпетентности советского руководства, которое оправдывало тотальную реквизицию зерна и других продуктов питания и их экспорт необходимостью модернизации страны и потребностью в валюте для промышленного строительства. При отсутствии реальной помощи голодающей Украине советский экспорт продуктов питания во время Голодомора процветал. Энн Эпплбаум приводит такие цифры: в 1932 году СССР экспортировал 1,73 миллиона тонн зерна, более 3500 тонн масла, 586 тонн ветчины. В 1933 году эти цифры выросли: 5433 тонн масла и 1037 тонн ветчины. В разгар голода широко экспортировались также мясные и рыбные консервы, яйца, куриное мясо, фрукты и овощи. В споре историков о причинах Голодомора автор «Красного голода» склоняется к мнению о целенаправленном стремлении Сталина с помощью голода уничтожить привидевшихся ему реальных и потенциальных врагов советской власти. Эпплбаум цитирует письмо Сталина Кагановичу, которого «вождь народов» назначил главой украинской компартии и бросил на подавление украинского национального сопротивления советизации, реквизициям и грабежу. Сталин писал в августе 1932 года своему клеврету: «Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон плохи (…) Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Косиор. Имейте в виду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается немало (да, немало!) гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец – прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри (и вне) партии и против партии». Параноидальная мания враждебного окружения Сталина и тлеющая в нем еще с Гражданской войны неприязнь к Украине и ее народу сыграли, по мнению Энн Эпплбаум, ключевую роль в возникновении Голодомора. Сталин, считает она, несет личную ответственность за гибель от голода и репрессий миллионов украинцев. Сам же Сталин на пленуме политбюро ЦК партии в ноябре 1932 года назвал причиной провала хлебозаготовок и голода в Украине «проникновение в колхозы и совхозы антисоветских элементов с целью организации вредительства и шантажа», т. е. обвинил в организации голода самих же украинских крестьян. Война Сталина с Украиной 1932–33 годов обернулась не только бесчисленными невинными жертвами, но и стала «бомбой замедленного действия», взорвавшейся через 58 лет. Многие в Украине считают, что эта война продолжается. В интервью Радио Свобода Энн Эпплбаум так обосновывает причину, по которой Сталин развязал голодоморную войну против Украины.

– Голодомор был намеренно вызван Сталиным. Начало 1932 года ознаменовалось в Советском Союзе повсеместным голодом, вызванным последствиями насильственной коллективизации и преступной и некомпетентной политикой партии в области сельского хозяйства. Осенью 1932 года Сталин решил использовать кризис сельского хозяйства для расправы с национальным движением в Украине и упрочения своей диктатуры. И, как я показываю в своей книге, он предпринял ряд мер, направленных на возникновение Голодомора именно в Украине: начал тотальную реквизицию у крестьян продовольствия, создал вооруженные заслоны на границе с Украиной и вокруг ее голодающих регионов, чтобы предотвратить проникновение голодающих крестьян в города, в более благополучные регионы и затруднить оказание помощи голодающим. Это сопровождалось жестокими репрессиями не только против крестьянства, но и против украинской национальной интеллигенции. Все это было направлено на то, чтобы истребить в Украине как можно больше людей. Украинская компартия прекрасно понимала это намерение советского руководства и делала все, чтобы спровоцировать голод.

– Значит ли это, что Сталин несет личную ответственность за Голодомор?

– Сталин лично несет ответственность, но ее несут и его приспешники. Он диктовал украинской компартии все решения по поводу Украины и массового голода, и ее руководство рьяно выполняло его преступные решения, а нередко, что называется, бежало и впереди паровоза, чтобы выслужиться и выполнить невероятно завышенный план хлебозаготовок. Никто в руководстве Украины не противился тотальному грабежу крестьянства – конфискации у него не только семенного зерна, но и всех продуктов питания. Претворением преступных сталинских решений в жизнь занимались тысячи людей, так что ответственность за Голодомор должны нести и многие украинские коммунисты.

– Вы пишете, что сталинская паранойя по поводу Украины косвенно была вызвана самоубийством его жены Надежды Аллилуевой, делом Мартемьяна Рютина и его оппозиционного Сталину «Союза марксистов-ленинцев», страхом контрреволюции. Не был ли организованный Сталиным Голодомор следствием прежде всего его ставшим фобией страха утраты власти?

– Сталин страшился контрреволюции, и более всего его в этом отношении беспокоила Украина, где были сильны националистические и сепаратистские настроения. Кроме того, именно в Украине было самое сильное, а нередко и вооруженное сопротивление насильственной коллективизации. Да и в Москве было немало противников коллективизации и ее последствий. В самой Украине национально ориентированная интеллигенция также внушала Сталину подозрения. Он вообще считал ее агентами ненавидимой им Польши. Страх перед контрреволюцией всегда был одним из главных побудительных мотивов его поведения, и Голодомор стал для него одним из инструментов борьбы с ней. У Сталина возникло устойчивое убеждение, что контрреволюция может вспыхнуть именно в Украине.

– Каков был масштаб последствий массового голода в Украине?

– За последние несколько лет украинские демографы в результате анализа архивных материалов и других документов 1932–33 годов пришли к выводу, что жертвами голода в Украине стали 3,9 миллиона человек. Эта цифра во много раз превышает среднестатистическую величину естественной смертности. Определению масштаба голода всячески препятствовали советские власти, организовавшие информационную блокаду Украины в 1932–33 годах и скрывавшие подлинные последствия голода. Некоторые исследователи называют намного большую цифру умерших во время Голодомора, однако, на мой взгляд, приведенная мной цифра близка к истине.

– Насколько корректно называть массовый голод в Украине геноцидом украинского народа?

– Мне кажется это корректным. В этом я руководствуюсь изначальным определением этого термина, принадлежащим его создателю – польско-украинскому юристу Рафаэлю Лемкину. На мой взгляд, его дефиниция геноцида полностью соответствует последствиям Голодомора. Однако использование этого понятия в рамках международного права, основанного на юридических установлениях ООН, затруднено, поскольку преступления советской власти никогда не включались ООН в список геноцидов. На это повлияла и позиция СССР (его постоянного члена), отрицавшего применение термина «геноцид» к массовому голоду в Украине. И хотя проблема эта не однозначна, мне представляется, что понятие «геноцид» к Голодомору вполне применимо.

– Вы пишете, что одним из последствий вспыхнувшего в Украине голода было создание советскими властями так называемой «видимой границы» между Россией и Украиной, которая препятствовала толпам голодающих беженцев покидать пределы Украины. Что собой представляла эта граница?

– Власти были озабочены не только предотвращением попыток голодающих покинуть Украину, но и стремились максимально ограничить доступ туда из других частей Союза. Сокрытие преступления, его замалчивание – традиционная политика сталинского режима. С этой целью заслоны из частей ОГПУ и армии были выставлены во всех возможных точках пересечения этой «виртуальной» границы. Сотни тысяч человек в то время оставили в Украине свои дома в попытке перебраться в места относительного благополучия. Их перехватывали на КПП, арестовывали и выдворяли обратно. Вокзалы, как в Украине, так и в сопредельных регионах, были блокированы частями ОГПУ. С поездов снимали не только беженцев, но и тех, кто пытался пересечь границу с российской стороны. Эта граница была создана не только для того, чтобы не дать людям спастись, но и с целью предотвращения утечки информации.

– Почему все же советские власти не запросили международной помощи, как они это сделали во время голода 1921 года?

– Это не было сделано прежде всего по причине того, что Сталин не хотел, чтобы на Западе узнали правду о последствиях коллективизации и о провале его политики в области сельского хозяйства. Кроме того, его мало заботило спасение умирающих от голода миллионов украинцев. Более того, уничтожение этих «потенциальных врагов народа, недобитых петлюровцев и польской агентуры» было его целью. Поэтому и не предпринималось практически никаких усилий по их спасению.

– Вы отмечаете, что в 1932–33 годах политика Сталина в Украине не только спровоцировала Голодомор, но и была направлена против украинской интеллигенции – носительницы украинской идеи. Чего он добивался, преследуя украинскую элиту?

– Думаю, что Сталин, преследуя украинскую интеллигенцию, видел в ней носительницу национальной идеи, бросающей вызов советской системе. В основе этой идеи, кроме особой украинской культурной идентичности, лежала мечта о независимом украинском государстве. Украинский сепаратизм, в котором он обвинял украинскую культурную элиту, страшил его больше внешних врагов. С отделением Украины, считал он, Советскому Союзу не выжить, произойдет развал коммунистической системы. Независимая Украина могла бы заручиться поддержкой соседей и союзников на Западе, прежде всего Польши, и стать еще одним центром угрозы его режиму. Вот почему Сталин так стремился выкорчевать эту украинскую идею. Надо сказать, что он был не так уж далек от истины. Впоследствии она оказалась мощной мотивацией страстного стремления Украины к обретению суверенной государственности. Память о Голодоморе в огромной мере повлияла на формирование национального украинского самосознания. В нынешнем отчуждении от Москвы также можно проследить следы памяти о Голодоморе. Сейчас воспоминания о спровоцированном коммунистическим режимом массовом голоде 1932–33 годов превратились в один из важнейших консолидирующих факторов украинской жизни.

– Какими методами проводилась реквизиция зерна и имущества у украинского крестьянства в начале 30-х годов?

– Нужно понимать, что голод был вызван не только реквизицией зерна, хотя это важнейшая его причина. Вооруженные реквизиторы конфисковывали не только зерно. Они отбирали все виды продовольствия – картофель, птицу, мясо, овощи, фрукты. Крестьянам не оставляли ничего. За неуплаченные налоги отбирали деньги, драгоценности, семейные реликвии – все, что обладало хоть какой-то рыночной ценностью. Их методы были необычайно жестоки: избиения, пытки, аресты были повсеместным явлением. Не щадили никого, выбивая признания о спрятанном продовольствии. Реквизиторы были убеждены, что крестьяне прячут зерно, и пытали всех подряд. Санкции на пытки давали местные власти и ОГПУ. Реквизиции были организованы как военные операции, это была война оккупантов с побежденным народом. Директивы из Москвы требовали выполнения плана хлебозаготовок любой ценой. Разрешалось реквизировать в счет плана даже семенное зерно, обрекая тем самым крестьян на неизбежный голод.

– Вы описываете жуткие сцены во время тотального голода весной и летом 1933 года: случаи сумасшествия и каннибализма. Был ли каннибализм распространенным явлением в то время?

– Каннибализм был обычным явлением. Правда, не сказала бы, что он приобрел широкие масштабы. О нем существует множество архивных материалов, милицейских протоколов и донесений. Было немало случаев некрофагии – поедания трупов. В донесениях ОГПУ описываются случаи поедания собственных детей. Практиковалась и продажа человеческого мяса. Только в Харьковской области весной и летом 1933 года в донесениях ОГПУ сообщалось о 420 случаях, когда родители поедали умерших от голода детей и когда голодающая семья убивала самого ослабевшего, чаще всего ребенка, и поедала его. Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения. Украинское руководство прекрасно знало о каннибализме, в Москве об этом также знали.

– Какой была реакция украинского крестьянства на насильственную реквизицию продовольствия? Были ли случаи сопротивления?

– Сопротивление, принявшее широкий масштаб, наблюдалось при коллективизации. Возникало оно и в период существования политической оппозиции в Украине. Однако во время Голодомора сельское население было доведено до такой степени истощения и утраты человеческого облика, что никаких сил на сопротивление не оставалось. К тому времени самые активные и дееспособные мужчины были уничтожены или высланы во время коллективизации. Тогда из Украины были депортированы в Сибирь более 300 тысяч так называемых «кулаков» – элита украинского крестьянства. Какое сопротивление могли оказать вооруженным чекистам истощенные женщины, дети, старики? Очень многие мужчины покидали тогда семьи, пытаясь перебраться в города и добыть хоть какой-то провиант для оставленной семьи, причем вернуться было очень проблематично. Однако официальная пропаганда активно использовала обвинения крестьян в сопротивлении и враждебности по отношению к советской власти.

– Вы отмечаете, что Голодомор послужил поводом для введения в СССР паспортной системы и обязательной прописки в декабре 1932 года. Чем это было вызвано?

– Паспортная система и сопутствующая ей прописка были предназначены прежде всего для усиления контроля за населением и пресечения миграции сельского населения в города. Однако в то время сельским жителям паспорта не выдавались. Наводнение во время Голодомора украинских городов прорвавшимися голодающими крестьянами, толпами нищих женщин с детьми дало повод властям предпринять меры для предотвращения бесконтрольного перемещения населения. Отныне крестьяне на несколько десятилетий были заперты, подобно крепостным, в своих колхозах и совхозах. Сами власти откровенно объясняли введение паспортов необходимостью борьбы с «антиобщественными элементами» – со скрывающимися кулаками, тунеядцами, уголовниками. Именно Голодомор подсказал им необходимость держать в узде крестьянство, закрыть ему путь в города, заставляя безропотно и практически бесплатно работать.

– Известно, что с 1931 по 1935 год городские жители в СССР получали продовольственные карточки. Распространялась ли карточная система на сельских жителей?

– Нет, крестьяне продовольственных карточек не получали. Карточная система распространялась только на работающих в государственном секторе. Крестьяне и так называемые «лишенцы» не входили в эту категорию. Подсчитано, что более 80% населения были лишены продуктовых карточек. Работающие в колхозах сельские жители получали, если получали, заработанное натурой. Денег у них не было, так что возможность что-то купить на стороне отсутствовала. Надо сказать, что продовольственное рационирование в городах было на очень низком уровне. Рабочая карточка предусматривала мизерное довольствие. Вот почему случаи от голода в то время случались и в городах, особенно на периферии, где снабжение было крайне неудовлетворительным.

– Вы пишете о Голодоморе: «Голод уничтожал историю, культуру, семью, идентичность». Как вы это понимаете?

– Во время коллективизации и Голодомора происходило преднамеренное и целенаправленное уничтожение специфически крестьянских традиций и культуры. Конфисковывались не только продовольствие и другие продукты труда, но и инвентарь, мебель, домашняя утварь, художественные изделия, предметы религиозного культа. Происходило планомерное закрытие и разрушение церквей, которые веками были островками крестьянской духовной жизни. Я поместила в книге фотографии разрушаемых церквей в Украине. Рушились основы крестьянской жизни, традиции и культура. Отнималось за неуплату налогов все мало-мальски ценное: золотые изделия, серебро, оклады икон, семейные реликвии. Люди лишались исторической памяти, культурной идентичности, связи с прошлым, рушилась семейная преемственность. Происходила тотальная люмпенизация крестьянства. Это была социальная и психологическая катастрофа.

– Тем не менее вы утверждаете, что Голодомор оказал огромное влияние на формирование украинского национального самосознания…

– Голодомор стал частью исторической памяти украинцев. Поначалу о нем говорили лишь в семейном кругу и в кругу друзей. Отсутствие правдивой официальной информации при советской власти превратило память о Голодоморе в символ национального сопротивления. В то время эта память была частью неофициальной культуры, повлияв на становление национального самосознания. Трудно переоценить его значение в качестве важнейшей мотивации обретения суверенной украинской государственности. Он стал сакральным символом противостояния русификации. Трагедия массового голода 1932–33-го годов повлияла на формирование национальной идентичности и национального движения. Постепенно Голодомор стал объектом научного осмысления и изучения, а с начала 90-х годов в Украине уже на государственном уровне отмечается его годовщина. В нынешнем отчуждении Украины от России нетрудно обнаружить и влияние памяти о Голодоморе. Необходимо отметить важное значение переживания этой трагедии для консолидации многообразных политических сил современной Украины.

– В главе «Сокрытие» вы описываете реакцию на Голодомор на Западе. Насколько она была адекватной?

– Советские власти делали все возможное, чтобы правдивая информация о голоде не просочилась за рубеж. Работающим в Москве иностранным корреспондентам в 1932 году было запрещено выезжать за пределы столицы без особого разрешения. Однако информация о голоде всё же просочилась в западную прессу благодаря прежде всего англичанину Гарету Джонсу – секретарю бывшего британского премьер-министра Ллойд Джорджа. Джонс писал для нескольких британских газет. Он изучал русский в Кембридже и неплохо говорил по-русски. По прибытии в Москву весной 1933 года – в самый разгар Голодомора – он получил приглашение посетить германское консульство в Харькове – тогдашней столице Украины. Благодаря покровительству советского посла в Лондоне Ивана Майского он получил разрешение на поездку и сел на поезд до Харькова. По дороге он сошел с поезда и в течение трех дней посетил около 20 деревень и видел всю ужасающую картину голода. Он спал на полу в крестьянских избах, говорил с крестьянами, делил с ними купленные в Торгсине припасы. Вернувшись в Москву, он отправился в Берлин, где дал пресс-конференцию, рассказав все, что видел. Майский и Литвинов были в ярости. Въезд в Москву ему был заказан. Позднее Джонс опубликовал несколько статей в британской прессе о Голодоморе. Но были и другие иностранные «свидетели» голода – вроде московского корреспондента «Нью-Йорк таймс» Уолтера Дюранти, который писал лживые статьи о положении в СССР и отрицал гибель миллионов от голода. Одна из его статей была озаглавлена: «Русские голодны, но от голода не умирают». Очень «полезный идиот», как сейчас говорят о таких просоветских западных наблюдателях. Впрочем, таких, как Дюранти, было немало среди посещавших Москву именитых иностранцев в начале 30-х. Среди них был и Бернард Шоу, отпраздновавший летом 1931 года в Москве свое 75-летие; он встречался и со Сталиным. Голод уже давал о себе знать не только в Украине. В Москве Шоу заявил, что в Англии его предупредили, что русские голодают, и заставили его взять с собой массу продуктов, которые, по его словам, он по дороге выбросил, зная, что это неправда. В то время левая западная интеллигенция в массе своей была подобна Шоу и не доверяла любой негативной информации о Советском Союзе. Правда о Голодоморе с огромным трудом пробивалась сквозь заслоны советской пропаганды.

– Какова официальная позиция нынешних российских властей в споре о Голодоморе как геноциде украинского народа?

– Позиция российских властей менялась на протяжении лет. Поначалу советские официальные лица полностью отрицали существование Голодомора, по их мнению, его не было. Они утверждали, что разговоры о нем – это фашистская антисоветская пропаганда. Нынешние российские власти признают существование массового голода в Украине в 1932–33 годах, но отрицают, что Голодомор – специфически украинское явление и что его масштаб не сравним с голодом в российских областях. «Все и везде голодали», – утверждают они. И, конечно, они отметают все утверждения о геноциде украинского народа. Отрицают они и какую-либо вину за Голодомор московского центра и лично Сталина. На эту тему существует обширная литература российских историков. Россия приложила немало дипломатических усилий, чтобы дезавуировать украинское восприятие Голодомора. Массовый голод в Украине в 1932–33 годах все еще остается камнем преткновения в нынешних российско-украинских отношениях.

– А как вы в целом оцениваете эти отношения?

– Нынешний уровень российско-украинских отношений находится на небывало низком уровне. Причина этого в несовместимости политических ориентаций и социальных ценностей двух государств. Владимир Путин воспринимает само существование независимой Украины как идеологический вызов своему режиму. Прозападную, проевропейскую ориентацию Украины, ее стремление к идеалам либеральной демократии российский президент и его окружение воспринимают как угрозу собственному существованию. Символом взаимного отчуждения стал украинский майдан, появления которого на российской почве более всего опасаются в Москве. Боюсь, что аннексия Крыма надолго развели оба братских в своей сущности народа. Не следует забывать, что российская экспансия на востоке Украины воспринимается в Киеве как неприкрытая агрессия. По сути дела, оба государства находятся в состоянии необъявленной войны. Этническая близость двух народов, сходство культуры и языка оказались недостаточными катализаторами сближения. И конечно, многое в этом отчуждении объясняется особенностями исторической памяти украинского народа, который переносит отложившиеся в памяти советские репрессии в отношении национального украинского движения и Голодомор, воспринимаемый как геноцид, на нынешний авторитарный российский режим, ставший правопреемником режима коммунистического.

– И все же вы завершаете книгу на оптимистичной ноте по поводу будущего Украины. Что заставляет вас сохранять оптимизм?

– Я написала книгу об одном из самых трагичных событий в истории Украины. Однако, как мы видим сейчас, ей удалось благополучно пережить многие горести и, в конечном итоге, добиться главного – независимости, о которой столетиями мечтали ее лучшие умы. Страна идет по демократическому пути, и недалек час, когда она станет такой же частью Европейского союза и НАТО, которой стали бывшие советские республики Балтии. Думаю, это обезопасит ее от угроз с востока.