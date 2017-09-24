Эдвард Налбандян в Нью-Йорке принял участие в мероприятии, посвященном 26-летию Независимости Армении

21-го сентября находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Эдвард Налбандян в прелатстве Св. Вардана принял участие в мероприятии, посвященном 26-летию Независимости Республики Армения.

Предводитель Восточной епархии Армянской Апостольской Церкви в США, архиепископ Хажак Парсамян и Предстоятель Армянской апостольской церкви в восточной части США, архиепископ Ошакан Чолоян произнесли молитву в связи с 26-летием Независимости Республики Армения.

В связи с праздником Независимости молодыми армянскими музыкантами были исполнены произведения выдающихся армянских и зарубежных композиторов.

Выступив на мероприятии перед представителями общинных структур и армян Нью-Йорка, Эдвард Налбандян, в частности, отметил.

«Рад вновь приветствовать вас в прелатстве Святого полководца Вардана в Нью-Йорке в связи с национальным праздником Республики Армения.

Немного есть народов, имеющих канонизированных военных. И тот факт, что Армянская церковь канонизировала Вардана Мамиконяна, говорит о многом. Полководец Вардан пожертвовал жизнью во имя веры, однако веры не только в духовном смысле, но и во имя веры, что армянин должен жить достойно на своей земле.

Именно эта вера сопровождала армянский народ во всех перипетиях нашей истории. Именно этой верой руководствуется уже более четверти века независимая Республика Армения. Именно эта вера и сегодня дает силу армянскому солдату, чтобы ценою жизни противостоять варварствам оторванного от реальности противника. Противостоять во имя веры, что армянин должен жить достойно на своей земле. Прошлый апрель стал свидетельством тому, что новые армянские герои в коллективном сознании нашего народа являются духовными сыновьями Святого Вардана.

Каждый наш день, каждый шаг несет в себе эту непоколебимую веру в будущее. Она сопровождает армян всюду: в Армении, в Арцахе и в Диаспоре, и ваше многочисленное присутствие сегодня здесь тому очередное яркое свидетельство.

Вступительное слово Президента Республики в ходе 6-го всеармянского форума Армения-Диаспора также было направлено на будущее: использовать форум в качестве платформы для диалога, где в результате обсуждений в духе единства и плюрализма будут рождаться направленные на будущее новые программы для развития и укрепления Армении, Арцаха и Диаспоры.

Каждое 21-ое сентября первой четверти века нашей независимости было своеобразным экзаменом на пути укрепления новой Армянской государственности.

Сегодня, когда в большой семье народов и государств Армения прошла испытание временем, приобретя репутацию надежного партнера, сегодня, когда мы уже имеем состоявшуюся государственность, более благоприятные условия для решения совместных проблем нашего будущего, большое значение для Армении имеет усилие и вклад всех и каждого во имя нашего общего будущего, во имя уверенности, что армянин должен жить достойно и безопасно на своей земле.

Уважаемые друзья,

Вероятно, День независимости имеет особое значение для всех народов, но есть одно обстоятельство, которым армяне отличаются от всех других. Наш Национальный день празднуют не в одной, а в более чем ста странах, на четырех материках, во всех концах света, где есть хоть один человек, считающий себя армянином, частицей народа с богатой, идущей из глубин тысячелетий культурой и историей, независимой Родине которого пока 26 лет.

С Днем независимости!

Слава армянскому народу!

Да здравствует Республика Армения!»

Пресс-служба МИД Армении