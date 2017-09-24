Эдвард Налбандян встретился с главами МИД Ирана и Сирии

22-го сентября находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Стороны затронули широкий круг вопросов повестки дня армяно-иранских дружеских отношений, обменялись мнениями относительно процесса реализации соглашений, достигнутых между президентами обеих стран, а также предстоящих визитов на высшем уровне.

Министры иностранных дел также обсудили проблемы, стоящие на региональной и международной повестках дня.

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22-го сентября находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом.

Эдвард Налбандян отметил, что Армения внимательно следит за процессами в Сирии и в регионе, выразив надежду, что сирийский кризис получит скорейшее мирное урегулирование. Он добавил, что Армения, в рамках своих возможностей, поддержала сирийский народ, отправив гуманитарную помощь дружественной стране.

Министр иностранных дел Сирии представил предпринимаемые властями страны шаги по урегулированию ситуации в Сирии и борьбу с террористическими группами.

Пресс-служба МИД Армении