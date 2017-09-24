Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США пролетели у берегов Северной Кореи

Соседи Северной Кореи заявили в субботу, что они зафиксировали небольшое землетрясение, магнитудой 3,4. Его эпицентр, предположительно, находился на территории КНДР, передает Голос Америки.

После сообщений об этих субботних подземных толчках, бомбардировщики (B-1B Lancer) ВВС США в сопровождении истребителей прикрытия совершили учебные полеты в международном пространстве над морем восточнее КНДР. Цель этих полетов, как пояснили в Пентагоне, — продемонстрировать Пхеньяну готовность США к военному ответу на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

В Китае утром в субботу ученые выразили сомнение, что землетрясение носило естественный природный характер. Предыдущие небольшие землетрясения в Северной Корее были связаны с проведением ядерных испытаний.

Метеорологическое управление в Сеуле — столице Южной Кореи,оценило землетрясение как естественное, в то время как Китай назвал землетрясение «предположительным взрывом».

Тем не менее, в Пекине и Сеуле полагают, что эпицентр землетрясения находился вблизи места (не более 50 км), где 3 сентября КНДР провело шестое и самое мощное ядерное испытание.

Ранее власти КНДР заявили, что их страна может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Геологическая служба США заявила, что не может подтвердить, что было причиной субботней сейсмической активности: природный или человеческий фактор.

Фото — UK Defence Journal и Голос Америки