Запад воспринимает Айвазовского как русского художника, а когда узнают, что он армянин – удивляются: американский бизнесмен: видео «А1+»

«Сейчас важно понять, что большинство живущих в мире армян – диаспора. И через 100-200 лет диаспора должна существовать. Однако сегодня многие армяне Америки, Франции уже наполовину или всего на четверть армяне. И для сохранения идентичности нужны большие усилия. Необходимо показать новому поколению диаспоры, что мы могущественный народ, нация, у которой есть много гениев. Чем сильнее будет диаспора, тем сильнее будет Армения»,- говорит проживающий в США бизнесмен, коллекционер Андреас Рубинян.

Очень важно говорить о наших гениях, показать их миру, гордиться ими, говорит он. У Андреаса Рубиняна есть коллекция картин Айвазовского: «Я не покупал картины Айвазовского, чтобы заработать на них. В противном случае я бы продал их в десять раз дороже. Запад воспринимает его как русского художника, а когда узнают, что он армянин, очень удивляются. Моя цель – показать в Европе и в Америке коллекцию Айвазовского, рассказать миру, сколько у нашего народа гениев».

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