«После акции «Просим прощения» контракт с моей женой расторгли, и ее танцевальная группа распалась»: Уфук Ураз

«У нас возникают разные проблемы. Например, после того, как моя жена Зейнеф организовала в Турции акцию «Просим прощения», с ней расторгли трудовой контракт, и ее танцевальная группа была распущена», – рассказал 21 сентября в Пресс-клубе «Айели» находящийся в Армении по приглашению фонда «Верадарц» («Возвращение») депутат парламента Турции 23-го созыва Уфук Ураз.

Уфук Ураз считает, что, как сказал президент РА Серж Саргсян, армяно-турецкие протоколы должны быть приняты без предусловий. И они в Турции ведут борьбу за это: «В понедельник состоится встреча Путина и Эрдогана. Это тоже может стать шансом для отношений Армения-Турция. Надеюсь, что на встрече будет обсуждаться не только проблема Сирии, но и необходимость конкретных шагов, направленных на претворение в жизнь этих протоколов».

Академик Университета культуры Турции, писатель Али Байрамоглу уверяет, что они представляют ту часть общества, которая желает армяно-турецкого урегулирования, признания Турцией наконец-таки Геноцида армян и улучшения армяно-турецких отношений. Начиная с 2008 года, процесс армяно-турецкого сближения, который сопровождался упоминанием Геноцида армян, затем, одновременно с ужесточением авторитарного режима в Турции, провалился. Таким же образом по разным причинам потерпели крах и армяно-турецкие отношения».

Али Байрамоглу отметил, что их присутствие здесь, в Армении символично: это продолжение процесса 2008 года, которым они хотят показать, что готовы продолжить этот процесс.

Турецкая интеллигенция, общественно-политические деятели выразили тревогу по поводу того, что в Турции царит авторитарный режим, который негативно отражается на внутренней и внешней политике страны. Али Байрамоглу констатировал, что в Турции переживают спад также и обсуждения на тему Геноцида армян: «Если разговоры вокруг Геноцида армян в 2008-2009-м претерпели беспрецедентный рост, то сейчас они опустились до самого нижнего пункта повестки».

А по мнению академика, писателя, телекомментатора Эрола Катирджоглу, чтобы обе страны смогли решить проблемы, унаследованные из истории, одним из путей решения конфликтов является развитие торговли: «С этой точки зрения, первоочередным становится вопрос открытия границ. Только в этом случае могут развиваться торговые отношения, и два народа смогут сблизиться. Но царящая в Турции в настоящее время авторитарная атмосфера играет роль ограничителя».

Писатель, активист Саид Чекиноглу отметил, что с 1990 года работает над освещением несправедливости, допущенной в отношении армян на их исторической родине. Он напомнил, что использование слова «геноцид» в Турции уже не является преступлением, так как изменился закон: это аргументируется тем, что в этой стране уже нет столько армян, которые представляли бы опасность.