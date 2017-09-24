Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:42 | Сентябрь 24 2017
17:42 | Сентябрь 24 2017

«После акции «Просим прощения» контракт с моей женой расторгли, и ее танцевальная группа распалась»: Уфук Ураз

«После акции «Просим прощения» контракт с моей женой расторгли, и ее танцевальная группа распалась»: Уфук Ураз

«У нас возникают разные проблемы. Например, после того, как моя жена Зейнеф организовала в Турции акцию «Просим прощения», с ней расторгли трудовой контракт, и ее танцевальная группа была распущена», – рассказал 21 сентября в Пресс-клубе «Айели» находящийся в Армении по приглашению фонда «Верадарц» («Возвращение») депутат парламента Турции 23-го созыва Уфук Ураз.

Уфук Ураз считает, что, как сказал президент РА Серж Саргсян, армяно-турецкие протоколы должны быть приняты без предусловий. И они в Турции ведут борьбу за это: «В понедельник состоится встреча Путина и Эрдогана. Это тоже может стать шансом для отношений Армения-Турция. Надеюсь, что на встрече будет обсуждаться не только проблема Сирии, но и необходимость конкретных шагов, направленных на претворение в жизнь этих протоколов».

Академик Университета культуры Турции, писатель Али Байрамоглу уверяет, что они представляют ту часть общества, которая желает армяно-турецкого урегулирования, признания Турцией наконец-таки Геноцида армян и улучшения армяно-турецких отношений. Начиная с 2008 года, процесс армяно-турецкого сближения, который сопровождался упоминанием Геноцида армян, затем, одновременно с ужесточением авторитарного режима в Турции, провалился. Таким же образом по разным причинам потерпели крах и армяно-турецкие отношения».

Member of Turkish Parliament Ufuk Uras, writer Ali Bayramoglu, academician, writer, broadcaster Erol Katircioglu and activist Said Cekinoglu are guests in Hayeli press club

Али Байрамоглу отметил, что их присутствие здесь, в Армении символично: это продолжение процесса 2008 года, которым они хотят показать, что готовы продолжить этот процесс.

Турецкая интеллигенция, общественно-политические деятели выразили тревогу по поводу того, что в Турции царит авторитарный режим, который негативно отражается на внутренней и внешней политике страны. Али Байрамоглу констатировал, что в Турции переживают спад также и обсуждения на тему Геноцида армян: «Если разговоры вокруг Геноцида армян в 2008-2009-м претерпели беспрецедентный рост, то сейчас они опустились до самого нижнего пункта повестки».

Member of Turkish Parliament Ufuk Uras, writer Ali Bayramoglu, academician, writer, broadcaster Erol Katircioglu and activist Said Cekinoglu are guests in Hayeli press club

А по мнению академика, писателя, телекомментатора Эрола Катирджоглу, чтобы обе страны смогли решить проблемы, унаследованные из истории, одним из путей решения конфликтов является развитие торговли: «С этой точки зрения, первоочередным становится вопрос открытия границ. Только в этом случае могут развиваться торговые отношения, и два народа смогут сблизиться. Но царящая в Турции в настоящее время авторитарная атмосфера играет роль ограничителя».

Писатель, активист Саид Чекиноглу отметил, что с 1990 года работает над освещением несправедливости, допущенной в отношении армян на их исторической родине. Он напомнил, что использование слова «геноцид» в Турции уже не является преступлением, так как изменился закон: это аргументируется тем, что в этой стране уже нет столько армян, которые представляли бы опасность.

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Рубрики: Международные, Общество

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