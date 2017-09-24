«Постоянно говорят о выживании армян. Выживают животные»: писатель-армянин из Грузии

Представитель диаспоры: «Диаспора не может быть носительницей менталитета, хранящего только образы Севана, Масиса, Эчмиадзина»

Форум «Армения-Диаспора» завершил свою работу. В эти дни в адрес форума звучала критика, что он стал местом для произношения заздравных тостов, а на деле нет никаких результатов. Есть мнение, что участвовавшие в этом форуме представители диаспоры весьма отличаются уже своей критической позицией, и если раньше, восхищенные Масисом, они слагали оды и говорили о целительном воздухе Родины-Армении, то сейчас они уже поднимают реальные вопросы и говорят о конкретных проблемах.

В беседе с Aravot.am руководитель центрального правления Социал-Демократической партии Гнчакян Амбик Сафарян сказал, что такое поведение представителей Диаспоры похвально, Диаспора и должна быть такой: «Диаспора не может быть носительницей менталитета, хранящего только образы Севана, Масиса, Эчмиадзина. Важно, чтобы Диаспора следила, беспокоилась о политическом состоянии Армении и говорила свое слово. Правда, у нас, нет рычагов воздействия, но у нас есть возможность донести наш голос до властей, что мы недовольны ситуацией, как недоволен и народ».

Сафарян заметил, что власти Армении тоже изменились: «О проблемах говорят все, говорят и власти. Вы слышали речь президента? Было отмечено то, что вызывает тревогу. Единственный вопрос, который здесь важен, следующий: одно дело ставить диагноз, другое дело предпринимать шаги, направленные на лечение. Мы, к сожалению, по сегодняшний день не видим таких шагов. Самый важный и основной для нас вопрос – это верховенство закона. Если нет верховенства закона, правовой системы, значит, все вопросы остаются висеть в воздухе».

Сафарян отметил, что имеется необходимость в инвестициях, имеются рынки, однако бизнесмена, который должен приехать в Армению, в первую очередь интересует наличие верховенства закона, не вопрос защищенности, гарантий со стороны лично президента или премьер-министра, а сила закона. Если этого нет, значит, все остальное бессмысленно.

По мнению председателя Союза писателей армян Грузии «Вернатун» Геворга Снхчяна, найти объект для критики не сложно, но когда видим, что наша телега начинает тормозить, следует призадуматься, в чем наша ошибка. «Мы такая нация, вот сейчас один из пастухов в горах может сказать, мол, Снхчян выступает на форуме, а был бы там я, выступил бы лучше. Все мы, армяне, некоронованные короли, и недовольны всем».

Приехавший из Грузии поэт и публицист Арутюн Овнатан сказал: «Мы постоянно говорим о выживании армян. Выживают животные, а народы должны вести существование, мы должны говорит о жизни. А чтобы армянский народ жил, должна быть сильная Армения. Мы должны создать духовную Армению».