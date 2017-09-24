Левон Мкртчян: «Если нам не нужен иностранный язык, давайте говорить на диалекте»

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян выступил 22 сентября с отчетной пресс-конференцией. Министр представил выполненную работу за период с 1 сентября 2016 до по 31 августа 2017 года. «Наша деятельность была направлена ​​на резкое повышение политики качества в системе», – сказал министр. Он коснулся прогрессивного развития естественных наук в области общего образования, предпринимательского финансового образования и других инициатив. Он отметил, что в 2016 году были введены в эксплуатацию 24 дошкольных учреждения, а в 2017 году – 23.

Министр также рассказал о модели развития образования, образцовом уставе ГНКО образовательного учреждения. Он подчеркнул, что, согласно последнему документу, в образовательных учреждениях запрещены семейные связи. Он коснулся в своем выступлении и программ, направленных на повышение уровня обучения иностранному языку, затронул также программы Араратского бакалавриата, что Левон Мкртчян посчитал серьезным успехом. Он также добавил, что он является автором этого закона, которым было закреплено, что армянский язык и литература должны преподаваться по конкретному количеству часов.

Левон Мкртчян представил детали методологии преподавания иностранных языков, а шумиху, поднятую по поводу концепции русского языка, расценил как надуманную политическую повестку: «Это не та тема, которую следует политизировать… Иностранный язык можно хорошо учить, но изучая на родном языке все предметы, связанные с формированием мировоззрения. То есть, мы имеем армянское образование, и основанные на нем остальные направления. Например, я окончил школу им. Чаренца, где все предметы мы проходили на армянском языке, но английская и американская литература велась на английском. И сейчас мы готовим три блока: концепцию преподавания английского, французского, немецкого языка – на основе латиницы, концепцию русского – на основе кириллицы, будет также школа с углубленным изучением китайского, возможно – с уклоном в сторону востоковедения», – сказал Левон Мкртчян.

Затем он добавил: «Мы попытались прояснить основы лингвистической политики. Государственным языком Армении является армянский и останется армянский, потому что мы независимая страна, и это аксиоматическая истина, а остальные языки – иностранные».

Мы поинтересовались, разве не поступало распоряжения премьер-министра относительно разработки концепции преподавания русского языка, как журналистам в Пантеоне «Ераблур» заявил премьер-министр РА Карен Карапетян? «Я не уклоняюсь от ответственности, распоряжение было относительно концепции иностранных языков, премьер-министр конкретно не говорил – разработайте концепцию русского языка. Было распоряжение об улучшении преподавания иностранных языков в общеобразовательной школе… А если нам не нужен иностранный язык, давайте будем разгуливать, разговаривая на диалекте… Ведь армянский язык и арменоведение защищены конкретными часами преподавания», – ответил министр.

Он отметил, что концепция войдет в парламент под единым заголовком Концепции преподавания иностранных языков. Тем не менее, министр высказал мнение, что наша ученая мысль тесно связана с русским языком. Он также добавил, что в образовательной системе Ирана тоже отмечают важность русского языка. Затем привел пример того, что при заказе научной литературы английский вариант может стоить 100 долларов, а русская версия – 10 долларов. «У вас есть проблема с русской культурой?.. У меня нет проблем с культурой и языком какого-либо народа, кроме одного, который захватил мою родину», – в конце сказал Левон Мкртчян.