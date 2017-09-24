Премьер-министр Армении посетит Тегеран: замминистра энергетики Ирана

Заместитель министра энергетики Ирана по международным вопросам, иранский сопредседатель Армяно-Иранской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству сообщил о предстоящем визите премьер-министра Армении в Иран. Он сказал: «Расширение стабильности, безопасности и благосостояния – главная стратегия ИРИ». Об этом передает ParsToday Armenian.

Согласно информации, распространенной агентством ИРНА, Алиреза Даеми, в четверг во время тожеств, организованных в спортивном комплексе «Арарат» в Тегеране в честь 26-летия независимости Армении, поздравив посла Армении в Иране, сказал: «Отношения между Ираном и Арменией являются примером дружеского мирного сосуществования между последователями двух божественных религий и потому за прошедшие 26 лет ИРИ не жалела усилий, направленных на поддержку расцвета, развития и безопасности Армении».

«Мы уверены, что существующие в регионе разногласия и кризисы должны быть урегулированы мирным путем и через конструктивный диалог», – сказал заместитель министра энергетики Ирана по международным делам. Он подчеркнул, что в последние годы были предприняты позитивные шаги для расширения сотрудничества в политических, культурных, экономических и торговых отношениях этих двух стран и в других различных сферах.

Алиреза Даеми отметил, что государственные структуры полностью готовы к созданию необходимых инфраструктур для такого сотрудничества. Он коснулся и проведения в ближайшие месяцы в Ереване 15-го заседания Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армения-Иран.

«Для развития экономического сотрудничества между двумя странами в повестке также находится визит премьер-министра Армении в Тегеран».