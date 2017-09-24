Коллеги Сержа Танкяна находятся в Армении

Музыканты Authenitic Light Orcestra выступят в рамках концерта-представления «Наше обещание»

В мире давно уже действует формат закрытых культурных мероприятий, «интегрированный» в армянский формат с советских лет. Газете «Аравот» стало известно, что сегодня в ходе концерта, который состоится в Национальном оперном театре, будет поднята тема рассказывающего о Геноциде армян фильма Терри Джоржа «Обещание». Участвуют Национальный филармонический оркестр Армении, хор «Овер», некоторые представители армянского шоу-бизнеса, в том числе Ивета Мукучян, Нарине Довлатян, Србуи Саргсян, Тигран Петросян и другие, а также дудукисты Арутюн Хачатрян, Георгий Минасян и руководитель этно-джаз группы Authenitic Light Orcestra из Швейцарии Валерий Толстов и певица Вероника Сталдер. Режиссер концерта-представления Григор Хачатрян.

Напомним, что всемирная премьера фильма «Обещание» состоялась 11 сентября 2016 года на международном фестивале в Торонто, а в Армении фильм был показан 27 апреля 2017 года.

«Аравот» писала об этой джаз группе, когда она впервые в Ереване выступила с концертом (16.09.2013г.). И в этот раз мы встретились с Валерием Толстовым и Вероникой Сталдер, поскольку автором саундтрэка к фильму «Обещание» является Серж Танкян, аранжировщиком выступил Толстов, а в фильме звучит песня ашуга Шагена – в исполнении дуэта Танкян-Сталдер. В беседе с нами руководитель группы, напомнив, что Authenitic Light Orcestra была основана в 2009 году в Цюрихе, сказал, что они до сих пор верны своему принципу, представляя музыку в стиле этно-джаз.

«Не будем забывать, что джаз появился в конце 19 века и начале 20-го в США – как синтез африканской и европейской культур и до сих пор является уникальным стилем музыки, объединяющим народы, а 90 процентов нашей музыки – армянский фолк, к которому мы довольно осторожно относимся»,- сказал наш собеседник.

На наше замечание о том, что зарубежная пресса, касаясь искусства Вероники Сталдер, обращала внимание на тот факт, что музыкант предпочитает ирландский фолк, наша собеседница ответила: «Действительно, в моей карьере был такой период, он стал результатом моей учебы в джазовом колледже Лос-Анджелеса. Кстати, я по образованию в том числе и скрипачка, а в Ирландии скрипка – предмет поклонения. Мы давно уже представляем и армянский фолк тоже, который очень часто в нашем исполнении называют свободной интерпретацией, и все это мы проводим через классическую и джазовую призму».

В ходе беседы музыканты с теплотой вспомнили свою работу в рамках фильма «Обещание» и сотрудничество с Сержем Танкяном, а по словам Валерия Толстова, «для меня большая честь сотрудничать с Сержем, до этого — на протяжении 5 лет я работал над аранжировкой CD Jazz-Iz-Christ всемирно известного рок музыканта».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

22.09.2017г