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11:33 | Сентябрь 24 2017

Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты средней дальности

Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты средней дальности

Иранские государственные СМИ сообщили, что Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты средней дальности, которая ранее, в пятницу, была продемонстрирована на военном параде, передает Голос Америки.

В субботу государственное телевидение транслировало видеозапись испытаний, в том числе носовой конус ракеты в полете. Однако было неясно, когда и где проводился пробный пуск ракеты «Хорремшехр». Ракета имеет дальность 2 тысячи км и способна нести несколько боеголовок.

Иранский президент Хасан Роухани заявил в пятницу на военном параде, что Иран будет выполнять свою ракетную программу без оглядки на запреты какой-либо страны.

Вашингтон вряд ли будет доволен любым новым иранским ракетным испытанием.

В 2015-м году Иран заключил соглашение с шестью мировыми державами – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие международных санкций.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что Иран явно не отвечает ожиданиям, которые были при заключении ядерной сделки 2015-го года.

Международные инспекторы констатируют, что Иран выполняет требования по ограничению его ядерной программы. В свою очередь Тиллерсон заявил, что Иран создает угрозы региональному миру и безопасности. При этом госсекретарь США сослался на программу иранских баллистических ракет и на поддержку Тегераном президента Сирии Башара Асада.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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