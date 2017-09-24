Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили сотрудничество Армении с арабскими государствами

22-го сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

В ходе встречи стороны детально коснулись сотрудничества между Арменией и арабскими государствами. Обоюдно был отмечен традиционно теплый дружественный характер армяно-арабских отношений.

Собеседники обменялись мнениями вокруг развитий на Ближнем Востоке, усилий, прилагаемых для урегулирования сирийского кризиса, борьбы международного сообщества против терроризма.

Пресс-служба МИД Армении