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12:09 | Сентябрь 24 2017

Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили сотрудничество Армении с арабскими государствами

Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили сотрудничество Армении с арабскими государствами

22-го сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

В ходе встречи стороны детально коснулись сотрудничества между Арменией и арабскими государствами. Обоюдно был отмечен традиционно теплый дружественный характер армяно-арабских отношений.

Собеседники обменялись мнениями вокруг развитий на Ближнем Востоке, усилий, прилагаемых для урегулирования сирийского кризиса, борьбы международного сообщества против терроризма.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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