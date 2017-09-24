Эдвард Налбандян пригласил главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич посетить Армению

22-го сентября принимающий участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич.

Министр иностранных дел Хорватии отметила, что с теплотой вспоминает свой визит в Ереван несколько лет назад, после которого остались очень яркие впечатления, и ждет нового случая посетить Армению.

Министры иностранных дел Армении и Хорватии обсудили вопросы, касающиеся проведения консультаций между министерствами иностранных дел, расширения договорно-правовой базы и поощрения торгово-экономических связей.

В ходе встречи стороны коснулись отношений Армении и Европейского союза, подготовки намеченного в Брюсселе в ноябре саммита Восточного партнерства.

Эдвард Налбандян пригласил Марию Пейчинович-Бурич посетить Армению.

Пресс-служба МИД Армении