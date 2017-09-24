Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 00:19 | Сентябрь 24 2017
00:19 | Сентябрь 24 2017

Налбандян и Мамедъяров в Нью-Йорке обсудили вопросы организации встречи Саргсян-Алиев

Налбандян и Мамедъяров в Нью-Йорке обсудили вопросы организации встречи Саргсян-Алиев

23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с организацией в ближайшее время встречи президентов Армении и Азербайджана.

Достигнута договоренность, что сопредседатели Минской Группы посетят регион в октябре.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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