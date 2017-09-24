Первый визит армян в Баку после Четырехдневной апрельской войны: фото, видео

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по внешним отношениям опубликовала фотографии, предоставленные делегатами, находящимися с визитом в Баку. «Аравот»-у стало известно, что Армен Ашотян и Мане Тандилян уже покинули территорию Азербайджана и находятся в Грузии.

«Это бывшая армянская церковь в Баку, которая не действует. Она принадлежит библиотеке президента Азербайджана. Территория и здание церкви закрыты. Наши делегаты не имели возможности войти на территорию церкви».

Отметим также, что на форуме в Баку, организованном ПА Евронест, армянские депутаты Мане Тандилян и Армен Ашотян стали первыми армянами, посетившими столицу Азербайджана после возобновления военных действий в апреле 2016г. Армен Ашотян также опубликовал видеозапись их совместной пресс-конференции в Баку, которую представим позже.