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09:43 | Сентябрь 24 2017

Первый визит армян в Баку после Четырехдневной апрельской войны: фото, видео

Первый визит армян в Баку после Четырехдневной апрельской войны: фото, видео

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по внешним отношениям опубликовала фотографии, предоставленные делегатами, находящимися с визитом в Баку. «Аравот»-у стало известно, что Армен Ашотян и Мане Тандилян уже покинули территорию Азербайджана и находятся в Грузии.

«Это бывшая армянская церковь в Баку, которая не действует. Она принадлежит библиотеке президента Азербайджана. Территория и здание церкви закрыты. Наши делегаты не имели возможности войти на территорию церкви».

Отметим также, что на форуме в Баку, организованном ПА Евронест, армянские депутаты Мане Тандилян и Армен Ашотян стали первыми армянами, посетившими столицу Азербайджана после возобновления военных действий в апреле 2016г. Армен Ашотян также опубликовал видеозапись их совместной пресс-конференции в Баку, которую представим позже.

Մենք վերադարձել ենք Բաքվից։

Posted by Armen Ashotyan on Samstag, 23. September 2017

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Рубрики: Международные, Политика

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