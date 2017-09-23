Удивленные русские и наивные представители РПА

В РПА не исключают членство Азербайджана в ЕАЭС и считают, что таким образом будет ограничена вероятность военных действий в Нагорном Карабахе

Российский политолог Андраник Мигранян в беседе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым спросил его, почему Россия, находящаяся с Арменией в одном политическом альянсе, поставляет оружие Азербайджану и какую цель преследовала прошлогодняя апрельская война. Лавров, как рассказал Мигранян, имеет большое чувство юмора и на его вопрос отреагировал следующим образом: «А может, ты сам ответишь на этот вопрос? Я сказал, что мы находимся на неравных условиях. Сегодня ты вернулся из Баку и провел беседу с Алиевым. Ты должен глубже знать, что подтолкнуло Алиева на эту войну».

Мигранян признался: «Я ни разу не позволял себе задать вопрос о продаже оружия, однако, после прошлогодней апрельской войны я задал вопрос своему однокурснику – Лаврову. Он был удивлен».

Спустя несколько дней после апрельской войны – 22 апреля президент Армении Серж Саргсян принял прибывшего в Армению с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Саргсян сказал Лаврову следующее: «…К сожалению, азербайджанцы посчитали, что они могут безнаказанно нарушать соглашение, которое было подписано еще в 1994-1995 годах, и те договоренности, которые мы достигали во время этих длительных переговоров. Мы этот этап начали в 2007 году. В течение девяти лет мы были активным свидетелем и участником этого процесса, старались найти приемлемые решения, быть конструктивными. Мы были убеждены, что, на самом деле, этот вопрос может решаться только лишь на основе компромисса, мирным путем, но сегодня имеем то, что имеем. Поэтому для меня крайне важна Ваша точка зрения, почему, все-таки, это произошло. Конечно, мы имеем свое видение, но Вы гораздо больше информированы, и поэтому будем благодарны, если Вы обозначили бы Ваше видение».

Через несколько дней после апрельской войны, естественно, было не до юмора, и Лавров ответил: «Почему ситуация оказалась в такой критической точке, я не могу решать за Армению, за Азербайджан, за карабахцев, но я думаю, что если бы нам удалось продвинуться, чуть-чуть хотя бы, в политическом процессе, если бы мы, хотя бы, обозначили общие принципы, которые стороны бы взяли за основу для проработки, для подготовки уже юридически обязывающих документов, конечно, это бы играло не только важную роль для завязывания переговоров, но и сдерживающим фактором было бы для недопущения всплесков насилия. Но, повторю, решения могут достичь только сами стороны».

Мигранян сегодня уверяет, что Россия прекрасно понимает свои союзнические обязательства, и в случае необходимости она их выполнит, однако, как он сам выразился, есть один острый вопрос. «Когда на фронте Гадрут – Мартакерт имеют место столкновения, в формальном смысле это не имеет отношения к ОДКБ или к Армении, поскольку в формальном смысле Карабах находится за пределами Армении. Если бы у нас было хотя бы признание промежуточного статуса, это стало бы гарантией на совсем другом уровне, что даже события, которые происходят на этом фронте не были бы исключительно делом Арцаха, но и делом ОДКБ. Поскольку этот статус выходит за рамки международного права, то это становится задачей Армении».

В российских кругах можно заметить следующую тенденцию: из Москвы часто говорят о необходимости «хотя бы признать промежуточный статус…», «хотя бы обозначить общие принципы …», «хотя бы стороны взяли за основу для проработки, для подготовки уже юридически обязывающих документов …». Этими и подобными «желаниями» из России нас в каком-то смысле поторапливают, как будто пытаясь представить апрельскую войну как результат невыполнения их желания.

Приблизительно то же самое говорят и из Баку – «в переговорном процессе нет прогресса», «более 20 лет вопрос не решается», но они, естественно, не признаются, что «поэтому в апреле мы и развязали войну».

По всей вероятности, и в Баку в ходе переговоров с Алиевым Лавров говорил: «Вот если бы Азербайджан стал членом ЕАЭС, в рамках этой структуры была бы создана атмосфера взаимодоверия, и легче было бы решить Карабахский конфликт…». Напомним, что на официальном уровне Лавров в одном из своих интервью поднял тему возможного членства Азербайджана в ЕАЭС, и, по сути, не стал исключать этого.

Две недели назад вице-спикеру НС Армении Эдуарду Шармазанову, который был гостем передачи «Обратный отсчет» на телеканале «Арарат», задали вопрос: «А если Алиев обидится на ЕС, постучится в двери ЕАЭС и кинется в объятия Путина?». Шармазанов ответил: «Если Азербайджан станет членом ЕАЭС, то будет ограничена вероятность возобновления военных действий. А кто сказал, что Турцию или Азербайджан, если припереть к стенке, кота, если припереть к стенке, начнет царапаться. Мы не преследуем цели изолировать Азербайджан или Турцию. Наша цель заключалась в том, чтобы установить цивильные отношения, в результате которых в армяно-турецких отношениях мы бы достигли диалога без предусловий, в азербайджано-карабахском процессе мы бы добились того, что Азербайджан, как сторона конфликта, признает право народа Арцаха на самоопределение».

Фактически, в правящей РПА уже не исключают, что Азербайджан может стать членом ЕАЭС. Это еще ничего, шокирует высказывание о том, что если это случится, то «будет ограничена вероятность возобновления военных действий». Члены РПА и некоторые прокремлевские круги точно также и в 2013 году – на ранней стадии членства Армении в ЕАЭС были уверены, что предотвращена вероятность военных действий со стороны Азербайджана. Но и после этого Россия продолжила вооружать Азербайджан, а в апреле 2016 года Алиеву показалось, что ему дана свобода действий, чтобы пойти на военную авантюру.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

21.09.2017г