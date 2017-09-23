Фонд развития Армении назначил официальных представителей в США и Украине: видео

Новости-Армения. Фонд развития Армении (ФРА) назначил официальных представителей в США и Украине. Как сообщает пресс-служба структуры, соответствующие Меморандумы о сотрудничестве были подписаны в Фонде.

Как отметил исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян, к сети Фонда присоединились еще два человека.

«Мы многого ожидаем от этих двух людей, оба они являются собственниками компаний, занимающихся грузоперевозками, которые готовы доставлять грузы по льготным тарифам или по себестоимости. Это важно для нас, поскольку при экспорте армянских товаров именно грузоперевозки повышают стоимость», — сказал он.

Официальным представителем ФРА в Калифорнии назначен член правления Армяно-американского бизнес-совета и учредитель компании «Global USA» Микаел Айрапетян.

«Global USA» является компанией, действующей по лицензии на воздушные, морские и сухопутные грузоперевозки в США, которая предоставляет все услуги в цепочке импорта-экспорта по принципу «одного окна».

Как отметил новоназначенный представитель ФРА, специалист компании по продажам и торговле, который контролирует бизнес-сделки, начиная от заключения договоров и финансового мониторинга вплоть до таможенных оформлений, также готов оказать содействие армянским экспортерам.

«Наши специалисты готовы предоставить консультации армянским экспортерам по вопроса о том, как привести продукцию в соответствие требованиям американского рынка, а также о том, как представить продукт за пределами армянской общины для выхода на глобальный американский рынок», — сказал М.Айрапетян.

Другим Меморандумом предприниматель, председатель благотворительного фонда «Армянская инициатива» Айк Агванян назначен официальным представителем ФРА в Украине.

Руководимая им компания «Континентал сервис» занимается транспортными грузоперевозками.

«У меня уже есть предварительные исследования, есть спрос, с оптовыми покупателями начаты переговоры о закупках», — сказал он.

Айк Агванян отметил, что его украинские партнеры, в основном, заинтересованы армянкими продуктами питания, консервами, фруктами, овощами, а также продукцией легкой промышленности.

«Я также намерен привлечь к работам молодых армян Украины для продвижения армянских товаров в различных регионах страны», — добавил он.

Официальные представители также взяли на себя функцию по привлечению инвестиций. Армянские предприниматели могут при их содействии посредством Фонда наладить связи для экспорта или налаживания новых бизнес-контактов в данной стране.