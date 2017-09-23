«Турция ищет пути для выхода на Ереван»: Станислав Тарасов – «168 часов»

«Не случайно в своей речи президент Армении поднял вопрос о Цюрихских протоколах, которые предусматривают нормализацию отношений с Турцией. В целом, следует сказать, что время для открытия армяно-турецкой границы уже назрело. Если Турция активно ведет переговоры с Москвой и хочет подписать соглашение о зоне свободной торговли, то сейчас Армения приобретает для Турции большую важность, чем Азербайджан. Вот такой парадокс», – сказал российский политолог Станислав Тарасов, говоря о выступлении президента Армении на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, сейчас Турция ищет варианты «выхода на Ереван», но так, чтобы это не вспугнуло Баку, но это невозможно. «Но они будут обязаны что-то делать с протоколами. Заявление Налбандяна о возвращении двух районов не было случайным. Если рассматривать в этом контексте, возможно, мы возвращаемся к тому сценарию, о котором говорили экс-премьер-министр и министр иностранных дел Турции, которые просили Ереван вернуть 2 района, и вместо этого обещали ратифицировать протоколы. Вполне возможно, что сейчас Турция просит Армению вернуть два района, чтобы избавиться от оков и могла сказать Азербайджану, вот мы вернули для вас два района, а вы сами не смогли сделать даже этого. И после этого нормализовать отношения с Арменией. Я не уверен в этом вопросе, но у меня складывается такое впечатление».

Гаяне ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»