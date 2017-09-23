Беспрецедентное решение Комитета министров Совета Европы: Азербайджан может быть исключен из СЕ

Представители 47 стран-членов Комитета министров Совета Европы на заседании «По правам человека» 19-21 сентября рассмотрели процесс исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В повестку дня также было включено постановление ЕСПЧ от 2014 г. по делу «Ильгар Мамедов против Азербайджана», которое азербайджанское правительство до сих пор не выполнило. Об этом передает Panorama.am.

Согласно информации, в результате обсуждения Совет Европы принял беспрецедентное решение по делу Ильгара Мамедова. Совет Европы дал Азербайджану один месяц на освобождение Ильгара Мамедова, в противном случае может начаться процесс исключения Азербайджана из Совета Европы.

В тексте решения Комитета министров цитируется вердикт ЕСПЧ о том, что арест Ильгара Мамедова был политически мотивирован и то, что он был заключен в тюрьму за критику властей. В ЕСПЧ отметили, что Мамедов должен быть немедленно освобожден. Комитет министров также ссылается на предыдущие решения и промежуточные резолюции по этому делу, в которых отмечается решимость всеми способами обеспечить исполнение вердикта Евросуда.

Комитет министров выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с тем, что спустя три года после вынесения решения ЕСПЧ Мамедов все еще остается в заключении.

Как отмечается, Комитет министров Совета Европы по итогам заседания 19-21 сентября поручил подготовить проект временной резолюции по делу Ильгара Мамедова. Документ будет содержать уведомление Азербайджану о намерении представить в Европейский суд вопрос о невыполнении обязательств по статье 46 (невыполнение решения Европейского суда) Европейской конвенции прав человека. Резолюция будет вынесена на заседание Комитета министров 25 октября, если к этому времени не будет достигнут ощутимый прогресс в деле освобождения Мамедова.

После принятия этого решения, азербайджанские сайты начали распространять новости об освобождении Ильгара Мамедова, которые, однако были опровергнуты министерством юстиции Азербайджана.

Напомним, что Ильгар Мамедов был арестован 4 февраля 2013 года по обвинению в разжигании массового насилия после того, как он поехал освещать уличные беспорядки в Губу на северо-западе Азербайджана. Шекинский суд приговорил Ильгара Мамедова к 7 годам лишения свободы в марте 2014 года. В мае 2014 года Европейский суд по правам человека установил, что его арест противоречит Европейской конвенции по правам человека. Приговор стал окончательным 13 октября 2014 года, когда Страсбургский суд отклонил обращение правительства Азербайджана. 4 декабря 2014 года Комитет Министров СЕ потребовал его немедленного освобождения, однако это требование было проигнорировано.